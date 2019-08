Skandál! Rozhodčí nařídil penaltu s pomocí videa v lize, která VAR nepoužívá

Tohle rozhodnutí zřejmě nikdo nepochopil. Fotbalový rozhodčí v bolivijské lize Primera Division nařídil v utkání mezi kluby Always Ready a Bolívar penaltu a signalizoval, že tak učinil na základě konzultace s videorozhodčím. Problém je v tom, že liga video nepoužívá a sudí ho během duelu k dispozici vůbec neměl.

Návštěvníci utkání na stadionu Estadio Municipal de El Alto byli svědkem vskutku neobyčejné podívané. Domácí Always Ready prohrávali v duelu nejvyšší bolivijské soutěže 0:1 s hostujícím Bolívarem. Blížil se konec zápasu a v pokutovém území došlo ke střetu dvou hráčů, rozhodčí Raul Orosco přerušil hru a pak to přišlo.

Orosco nejprve něco řešil u postranní čáry s rezervním sudím. Poté nařídil penaltu ve prospěch domácího týmu a signalizoval u toho, že tak učinil na základě konzultace s videorozhodčím. Jenže arbitr video k dispozici vůbec neměl, protože bolivijská liga ho nepoužívá.

⚽️ Árbitro cobra penal en Bolivia utilizando el VAR... pero no había VAR 🤨



Jak to rozhodčí vlastně celé myslel, to ví nejspíš jen on sám. Na hřišti začal v tu chvíli naprostý chaos. Hosté byli pochopitelně rozhodnutím pobouřeni. Klid na hrací ploše musela zajistit až pořádková policie.

Celá situace připomínající spíše divadelní frašku měla brzy dospět do svého velkého finále. Po několikaminutové prodlevě se ve 106. minutě utkání konečně ke značce pokutového kopu postavil domácí William Ferreira. Uruguayský fotbalista trefil tyč, a hosté si tak z duelu nakonec přeci jen odvezli tři body po výhře 1:0.