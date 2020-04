Originální řešení. Z mexické ligy se nebude pět let sestupovat

První mexická liga se na nejbližších pět let uzavře a poprvé od sezony 1951/52 se do ní nebude postupovat. Na zastavení pohybu mezi dvěma nejvyššími soutěžemi v zemi se dohodli majitelé klubů, důvodem jsou velké ekonomické problémy druholigových celků, které ještě umocnila koronavirová krize. Aktuální ročník druhé nejvyšší soutěže se zároveň kvůli pandemii nemoci covid-19 nebude dohrávat a byl ukončen.

Mexická liga se na pět let uzavře (ilustrační foto)

Na videokonferenci to uvedl prezident nejvyšší soutěže Enrique Bonilla. Bylo to jeho první veřejné vystoupení od 20. března, kdy oznámil, že byl pozitivně testován na nový typ koronaviru. Nejvyšší soutěž Liga MX i nižší Ascenso MX byly přerušeny 15. března.

"V současné finanční krizi se problémy prohloubily natolik, že několik klubů je na pokraji bankrotu a hrozí jim zánik," konstatoval Bonillo. Na opatření se shodli v hlasování na dálku majitelé 18 prvoligových klubů.

Dvanáctka týmů v druhé nejvyšší soutěži s návrhem vyjádřila souhlas již dříve a jejich liga by měla být určena primárně pro mladé hráče, podle všeho do věku 23 let. Každý tým v ní v příštích pěti letech obdrží ročně příspěvek 845 000 dolarů (přes 21 milionů korun).