Slávistu Kuku čeká velký přestup. Příští rok už budu hrát s těmi, kterým jsem podával míč

Před deseti dny byl útočník Pavel Kuka zvolen v anketě fanoušků největší slávistickou legendou ve 125leté historii klubu. Červenobílý dres oblékal v první polovině devadesátých let a po návratu z angažmá v Německu i prvních pět let nového tisíciletí. Stále je aktivní a chystá se i na 32. silvestrovské derby...

Prý bude tohle derby vaše poslední?

To je pravda. Už několik let říkám, že v padesáti skončím, což mi bude příští rok v létě.

Nebude vám tohle tradiční utkání chybět?

Určitě ne, protože ten konec platí pro kategorii internacionálů, příští rok už nastoupím za veterány (úsměv).

Tedy přijde velký přestup...

A víte, že ano... Moc rád jsem hrál v jedné kategorii s klukama, s nimiž jsem válel i ligu. Letos mě musí ještě utáhnout, v mužstvu je hodně mladších. Příští rok už budu kopat i s těmi, na které jsem se chodil dívat, a ještě jako žáček jim podával míč.

Podílel jste se i na výběru hráčů pro derby. Bylo obtížné dát mužstvo dohromady?

Letos ne, protože jsem spoustu kluků potkal na různých akcích. Dokonce byl větší zájem než v minulých letech. Museli jsme udělat výběr, a ten se ještě zúží, protože před zápasem dojde k vážení a testům, poznáme, jak kdo o svátcích a na konci roku dodržoval životosprávu. Kdo neprojde, nehraje (úsměv). Sparta omladila, uvidíme, jestli na nás bude stačit. My rozhodně chceme udržet naši úspěšnou šňůru.

Když jste zmínil fyzické testy, jak jste na tom vy?

Pořád se udržuji v kondici, hraji také pravidelně okresní přebor.

Na druhý svátek vánoční se hraje tradiční halový turnaj na Podvinném mlýně. Tam Slavii neposílíte?

Bohužel ne. Mám problémy s kolenem, ještě v zimě mě čeká operace. Na tvrdém povrchu by mi nepomohl ani tišící prášek. Klouby strašně trpí. Po prvním zápase bych musel skončit a znamenalo by to, že na Silvestra bych byl jen divák. To nechci. Jeden zápas, byť na umělce, koleno vydrží.

Poprvé nastoupíte jako největší slávistická legenda v historii...

Takhle to vůbec neberu a za největší legendu se rozhodně nepovažuju. Jsou tu daleko větší, Bican, Plánička, Kopecký, František Veselý, Puč a další. Samozřejmě pocta mě velice těší. Vnímám ji ale jako výsledek generační ankety, v níž hlasovalo hodně mladších fanoušků, kteří si mne ještě pamatují.