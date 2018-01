Odhalila sexy kráska senzační přestup?

Oficiálně sice ještě nikdo tuhle senzaci nepotvrdil, ale fanoušci diskutující o přestupech fotbalových hvězd mají na startu roku 2018 zamotanou hlavu. A může za to modelka, někdejší Miss Bum Bum, která na sociálních sítích přivítala na Camp Nou velkou posilu Barcelony. Která hvězda podle ní bude válet vedle Messiho v dresu katalánského gigantu?

Barcelonský hit se jmenuje Philippe Coutinho. O možném přestupu Brazilce se debatuje už dlouhé měsíce. Zatím však Liverpool odolal třem nabídkám, které z Camp Nou dostal. Sexy kráska teď zveřejnila na internetu přestup jako hotovou věc a na Twitteru přivítala hráče v Barceloně. Před Vánocemi se zdálo, že se o megapřestupu čile jedná. Dohady rozproudil i Brazilec Ronaldo, který radil krajanovi, aby za Messim a spol. neodcházel.

"Coutinho vítej v FC Barcelona," napsala na internetu modelka, která je velkou obdivovatelkou Argentince Lionela Messiho i celého katalánského mužstva. Ženáč Messi si krásku na sociálních sítích zablokoval, nejspíš u něj doma nebyly moc populární odhalené fotky, které mu modelka pravidelně věnovala. Teď to vypadá, že bude mít bývalá Miss slabost pro pětadvacetiletého Brazilce, který by se mohl brzy přestěhovat do týmu Ernesta Valverdeho.

Přestup na internetu potvrdila i společnost Nike, během hodiny ale její tweet zmizel s tím, že došlo k omylu. Každopádně je jasné, že pokud k přestupu Coutinha na Camp Nou opravdu dojde, bude ve hře astronomické odstupné, mluví se až o 130 miliónech liber. Pak by nejspíš souhlasil s odchodem i německý manažer Reds Klopp, jenž by jako náhradu chtěl získat Manuela Lanziniho z West Hamu.

Liverpool by se možná rád trochu zahojil. Šéfové Reds utráceli a za obránce Van Dijka ze Southamptonu zaplatí skoro 2,2 miliardy korun.