Ochranka měla pohotovost. Stovky fotbalových fanoušků vtrhly na hřiště

Tohle už je moc. Nespokojení fanoušci Lille vtrhli po sobotní remíze 1:1 s Montpellierem v utkání francouzské ligy na hřiště a útočili na hráče sestupem ohroženého týmu. Do chaosu na trávníku se postupně zapojilo několik stovek diváků. Ochranka zabránila tomu, aby se dostali za hráči do tunelu vedoucího do šaten.