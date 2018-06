Do Ruska zamířila jen půlka klanu, zbytek rodiny zůstane u televize

Sedmadvacetiletý Eden už roky září v Premier League. Dostal se i mezi adepty na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy. Hrál na mistrovství světa 2014 v Brazílii, nechyběl následně na kontinentálním šampionátu ve Francii. Na soupisce pro střetnutí fotbalové elity v Rusku však bude mít rodinný klan dvojnásobné zastoupení. O dva roky mladší Thorgan se stal oporou Mönchengladbachu. A už společně s bratrem válí v reprezentaci.

„Vždy jsem snil, že si s Edenem zahraju v národním týmu. Přání se mi splnilo v kvalifikaci na mistrovství světa. A pak jsem začal doufat, že bych se mohl dostat s bráchou i na samotný šampionát," rozplývá se Thorgan Hazard.

Minulé dva velké turnaje byl ještě stejně jako o další tři roky mladší bratr Kylian a nyní čtrnáctiletý Ethan jen v roli fanouška nejstaršího z bratrů. „Tehdy jsem si mohl nechat jen zdát, že budeme společně v národním dresu. Hrál jsem belgickou ligu, později plnil spíše roli náhradníka v Německu," přemítá Thorgan Hazard.

Jenže během dvou let jeho talent stejně jako v případě staršího bratra rozkvetl naplno. Stejně jako v případě rady vrstevníků. I proto v Belgii všichni doufají, že výjimečná generace přiveze historicky první medaili z mistrovství světa.

Je fakt, že při pohledu na názvy mužstev za jmény hráčů na belgické soupisce se tají dech. „Téměř každý hráč našeho výběru působí ve špičkovém klubu v některé z nejlepších evropských lig. Čelí obrovský výzvám každý den. Nikoho nemůže překvapit, že jsme řazeni mezi jedny z favoritů na titul," přemítá Thorgan Hazard.

Doufá, že jednou bude mít rodina v národním dresu ještě silnější zastoupení, neboť Kylian Hazard bojuje o místo v Chelsea. „On je skvělý fotbalista a přestupem do Anglie si hodně pomohl. Aby se mohl prosadit do národního týmu, je potřeba hrát za velkoklub. A vlastně nejen hrát, být úspěšný," říká Thorgan Hazard, jenž se rovněž krátce octl v Chelsea. „Rodiče to nechtěli, ale srovnání s Edenem se stejně nevyhneme," krčí rameny Thorgan Hazard.

V krajním případě, pokud vše půjde ideálně, se Belgie může dočkat záložní řady tvořené jen jmény Hazard. V Tubize, kde začínali tři starší sourozenci, oslňuje ofenzivními schopnostmi Ethan Hazard.

Všichni klučinové měli pro fotbal předpoklady. Jejich matka Carina hrála v nejvyšší belgické soutěži a kariéru ukončila v okamžiku, kdy očekávala narození Edena. Otec Thierry hrál mnoho sezón v druhé nejvyšší belgické lize. „Strávili stovky hodin a tisíce kilometrů při cestách na naše zápasy. Byli opravdovou hnací silou našich kariér," říká vděčně Thorgan Hazard.