Sebevědomí nám stoupá zápas od zápasu. Vyhrát pohár je náš cíl, přiznává kapitán Jablonce

Do Jablonce přišel před čtyřmi lety a od té doby si finále domácího poháru zahrál dvakrát. Pokaždé však kapitán Severočechů Tomáš Hübschman odešel poražen. Před třemi lety prohrál na penalty s Libercem, před dvěma padl s Mladou Boleslaví 0:2. Nyní má třetí šanci cennou trofej zvednout nad hlavu. Večer (20:15) hraje v Mladé Boleslavi se Slavií. „Kdo působí v Jablonci a dvě neúspěšná finále zažil, vzpomene si na to. Dvakrát se nám to nepovedlo a možná o to větší motivaci máme," pověděl zkušený hráč.

Stále máte ta prohraná finále v hlavě?

Na takové věci se člověk snaží vždy zapomenout, ale vzpomenete si, že to dvakrát nevyšlo. Chci udělat vše, aby se to tentokrát podařilo.

Je situace o to speciálnější, když si vítěz zajistí účast v základní skupině Evropské ligy?

O tom každý ví od prvního kola. Před každým týmem byla vidina Zlína a toho, že když vyhrajete, můžete být hned ve skupině. Jablonci se to nikdy nepovedlo. Je to jeden z cílů, kterého by chtěl klub dosáhnout.

Je tomu nejblíže v historii?

Myslím, že jsme už před dvěma roky nebyli daleko, když jsme v předkole porazili Kodaň. Pak jsme nezvládli první zápas na Ajaxu (0:1), ale v odvetě jsme mohli dát gól z penalty (0:0) ... Nebyli jsme daleko, abychom zápas zvládli. Neumím ale změřit, jak daleko je to teď, a jak daleko to bylo s Ajaxem. Samozřejmě je to blíž než z ligy.

Dodává vám sebevědomí, že v lize jste nejlepším týmem jara?

Sebevědomí nám stoupá zápas od zápasu. V určitých částech utkání je naše kvalita lepší a lepší. A hlavně dokážeme zápasy dotáhnout do konce, což se nám na podzim moc nevedlo.

Ve Slavii se dostal do formy Stanislav Tecl, který ještě na podzim s vámi v Jablonci hrál. Připravujete se speciálně na něj?

Neřekl bych, že se nějak speciálně chystáme přímo na Standu. Spíše na celou Slavii. Samozřejmě vnímáme, že je tam hráč, který působil u nás. V pondělí měl Standa svátek, přál jsem mu. Myslím si, že zůstaneme přáteli, ať to dopadne jakkoliv. Samozřejmě jsme chtěli, aby působil u nás dál. Na podzim nám hodně pomohl, nejen v lize, ale i v poháru. Ovšem dopadlo to takhle a Standovi přeji jen to nejlepší. Ať se mu daří, ale ve středu bychom potřebovali finále zvládnout my, takže mu pochopitelně držet palce nebudu.

Za přání vám určitě poděkoval, ale probrali jste i finále?

Poděkoval. A říkal, že se uvidíme na poháru. Zápas jsme moc nerozebírali.

Bude to pro něj specifické finále?

Určitě. Ještě na začátku přípravy byl v Jablonci a až díky nějaké souhře náhod (zranění Mešanoviče) si ho Slavia stáhla zpátky. My jsme s tím však museli počítat, je to jejich hráč a Slavia s ním může nakládat, jak chce. Myslím, že teď prokázal, že má kvalitu. V posledním zápase s Plzní byl hodně vidět.