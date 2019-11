Drsná Chelsea! Pohádkové platy i brutální tresty. Kolik platí za prohřešky hvězdy?

Pohádkové platy a miliony na účtech. Fotbalisté londýnské Chelsea si na lakotu majitele týmu ze Stamford Bridge Romana Abramoviče rozhodně stěžovat nemůžou. Na jedno se však borci v modrých dresech mohou spolehnout. Pokud nedodržují pravidla, jejich kouč a legenda klubu Frank Lampard jim to dá náležitě pocítit. Tipli byste si, kolik například zaplatí Giroud a spol. za zazvonění telefonu v nevhodnou chvíli?

Na veřejnost se tato fotka dostat neměla, ale stalo se. Britský server dailymail přinesl snímek, na kterém je jasně napsáno, kolik fotbalisté Chelsea zaplatí za jednotlivé prohřešky. A jsou to pořádné pálky.

Tak třeba. Pokud nedorazí hvězdy Blues včas na trénink, mohou se "těšit" na pokutu ve výši 20 tisíc liber (cca 577 tisíc korun), za každou další minutu, o kterou se proti původnímu plánu zpozdí, pak doplatí 500 liber (cca 15 tisíc korun).

Jaké jsou pokuty pro fotbalisty Chelsea?

Jdeme dál. Zazvoní vám během taktické přípravy telefon? Položte na stůl rovnou tisíc liber (29 tisíc korun). A pokud si někdo chce hrát na hrdinu a nenahlásí včas zdravotní problémy, vylepšíte stav hráčské kasy o nepříjemných 10 tisíc liber (290 tisíc korun).

A ačkoliv šéf londýnské lavičky Frank Lampard často sám během aktivní kariéry s pravidly bojoval, své svěřence rozhodně nešetří. Zkuste si třeba přijít, byť jen o minutku, pozdě na odjezd týmu k zápasu. Vaše konto se scvrkne o 2500 liber (72 tisíc korun).

Celou škálu pokud hlídá početný Lampardův realizační tým a kdo by náhodou zapomněl třeba do dvou týdnů zaplatit, měl by další problém. Pokuta se totiž v takové chvíli zdvojnásobí. Vybrané peníze však najdou užitečné využití. Kromě týmových akcí směřují na celou řadu charitativních aktivit.

Fotbalisté Chelsea jsou prostě pod pořádným dohledem. Vedení klubu musejí nahlašovat isvé případné cesty do zahraničí a to i v dobách svých dovolených.

Tvrdá ruka jednačtyřicetileté legendy Franka Lamparda však zjevně funguje. Chelsea je po 12 kolech Premier League na třetím místě jen o skóre za druhým Leicesterem, šest posledních zápasů navíc vyhrála.