Další slávista do West Hamu? Je jako monstrum, obdivují mladíka

West Ham United je jako nenasytná šelma, která se chystá hodovat. Tedy alespoň během léta na přestupovém trhu. Už nyní jedna senzační novinka střídá druhou. Nejprve vyšlo najevo, že se Kladiváři chystají vyfouknout pražské Spartě ofenzivní klenot Adama Hložka, teď pro změnu zaměřili pozornost do tradiční destinace - vršovického Edenu. Server hammer.news hlásí, že by klub rád angažoval talentovaného stopera Davida Zimu.

Zima si svými výkony říká o pozornost, je v kádru české reprezentace pro EURO a experti v něm vidí velký potenciál. West Ham se netají tím, že posila na místě stopera je jednou z priorit současného manažera Davida Moyese, a Zima tak krásně zapadá do představ Kladivářů, jak by mohli doplnit kádr. A to už během letošního léta.

Zmíněný server zdůrazňuje, že by byl dvacetiletý obránce k mání za 6,5 milionu liber, což je skoro za hubičku... Ostatně West Ham není jediným klubem, který by o mladého slávistu měl zájem. Mluví se třeba o Leedsu, jenže v porovnání s ním mají Kladiváři výhodu. Třeba v tom, že za londýnský klub už hrají Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Klub si jejich služby nemůže vynachválit, Souček patří mezi největší hvězdy týmu. Navíc má stejného agenta jako Zima, což je nesporné plus, které by mohlo mluvit pro West Ham.

Londýnský klub v minulé sezoně Premier League proháněl giganty a dlouho se dokonce pral o příčky, které by mu zaručily start v Lize mistrů. Ta mu ale nakonec unikla, a tak nebudou Kladiváři při utrácení za posily tak štědří, jako by mohli být v případě, že by proklouzli do prestižní pohárové soutěže. Server hammers.news si ale stojí za svým, že stoper, který ve vzduchu připomíná monstrum, je velký a silný, je jako šitý na míru sestavě West Hamu.