Na Rusko se moc těšíme, atmosféra bude určitě skvělá, říká Hořava

Jak jste se v té chvíli cítil?

Pochopitelně že hodně mizerně. Stihl jsem jen přeběhnout od vápna k vápnu a pak nás potkalo toto. Neskutečně smolný závěr. Už ho nechci nikdy zažít. Něco takového se mi přihodilo poprvé v kariéře. A pevně věřím, že zároveň i naposledy.

S trenérem Jarolímem jste si nepovedený duel důkladně rozebrali. Jaký byl závěr?

Odehráli jsme utkání, v němž byli Ukrajinci o něco lepší. Z našeho mužstva určitě všichni odvedli na hřišti maximum, ale měli jsme být aktivnější a kreativnější směrem dopředu. Chtělo to být častěji na balónu a trochu víc si věřit.

Padla při hodnocení zápasu i ostřejší slova?

Občas někdo zvýšil hlas. Všechno ovšem proběhlo v únosné míře.

Dá se úvodní zaváhání v Lize národů ještě dohnat?

Nepochybně, není žádný důvod cokoliv vzdávat. Ještě nás čekají tři utkání, která budou sice hodně obtížná, ale uděláme v nich maximum, abychom urvali co nejvíc bodů. A i kdyby se to nepovedlo, následuje potom kvalifikace na mistrovství Evropy, která bude ještě důležitější.

V pondělí vás čeká přípravné střetnutí v Rostově na Donu proti Rusku. Už víte, jestli v něm nastoupíte v základní sestavě?

To zatím netuším. Byl bych moc rád, kdybych se v zahajovací jedenáctce objevil. Vždyť naposledy jsem nastoupil v nároďáku v základu skoro před dvěma roky proti Norsku.

Zvyšuje atraktivitu střetnutí to, že se bude hrát v dějišti nedávného mistrovství světa?

Z mého pohledu určitě ano. Na pěkném stadiónu nás čeká čtvrtfinalista šampionátu, který teď dokázal zvítězit v Lize národů v Turecku. Atmosféra bude určitě skvělá. Já osobně mám proti Rusku velkou motivaci.

Věříte, že si solidním výsledkem vylepšíte po nezdaru s Ukrajinou náladu?

Bude to náročný duel, ale hrát se dá s každým. Rusové mají velmi kvalitní celek, avšak my se budeme snažit podat co nejlepší týmový výkon.

Po návratu z Ruska už v hlavě přepnete na skupinu Ligy mistrů, která vás poté s Plzní čeká?

Ještě předtím musíme zvládnout utkání domácí ligové soutěže s Opavou. Až pak začneme myslet na úvodní zápas Ligy mistrů s CSKA Moskva.

Ten bude asi hodně důležitý, že?

Rádi bychom ve skupině s Realem Madrid a AS Řím skončili třetí, takže z tohoto pohledu určitě ano. Zvlášť když hrajeme s CSKA před našimi fandy. Bylo by krásné začít vítězstvím.

Před reprezentačním srazem jste s Viktorkou padli v ligovém šlágru na Slavii vysoko 0:4. V národním mužstvu je osm hráčů z Edenu. Dobírali si vás Plzeňáky?

Naštěstí ne. Nechali nás na pokoji. Asi viděli, jak moc jsme z porážky smutní. (úsměv).