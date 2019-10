ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Papež měl pravdu, ale fotbalový důchodce Lenfeld také

Dlouho očekávaný zápas s Anglií vyšel pro celý náš fotbalový národ nad očekávání. Hráči předvedli několik pohledných útočných akcí, běhali usilovně a radostně, snažili se individuálně i týmově. Vyrovnávací gól dali chvilku poté, co ho dostali, a ten vítězný tak, aby soupeř měl málo času na vyrovnání. Zkrátka, zdařilo se...

Fotbalový důchodce Lenfeld byl nadšen, leč nadšení mírnil odkazem na zápasy předchozí. Otázka totiž zní, jak a kolikrát jsme schopni takový výkon zopakovat, když každé utkání je jiné a má svůj průběh. Je rozdíl hrát ve Wembley nebo na Slavii, což i soupeř svým výkonem potvrzoval.

A i to příslovečné herní štěstí je pokaždé jiné. Někdy se hráč ukopne a trefí spoluhráče, někdy vystřelí a ona je z toho přihrávka na gól, jindy se to odráží a tečuje v náš prospěch, někdy je to úplně obráceně.

V předzápasových spekulacích to schytal asistent trenéra Chytrý, který řekl: Asi není cesta kopírovat Slavii, což vyřkl v souvislosti, že v nominaci na zápas bylo sedm slávistů. Kritici neznalí jazyka českého nevědí, že slůvko asi měco takového nevylučuje. Když řeknu asi nepřijdu, pak to nevylučuje, že přijdu. Proto měl Chytrý pro méně chápavé dodat: ,Ale je to k zamyšlení.´ Ono totiž slepě kopírovat nejde, protože Slavie nikdy proti reprezentaci Anglie nehrála.

Pravda se ukáže s Kosovem

Jen skončily oslavné ódy, nastal čas spekulací jak naložit s přípravným zápasem proti Severnímu Irsku na Spartě. Zda nastoupit ve stejné sestavě, aby se hráči sehrávali a procvičili si standardní situace, nebo zda dát šanci na ukázání schopností těm, co si s Anglií nezahráli. Že hráči nejsou stroje a mají před sebou i za sebou různý počet zápasů v klubech se jaksi nebere.

Jednota názorů v hospodách i na sociálních sítích je v nutnosti zvítězit, i když jde o přípravu na rozhodující zápasy o postup. Dopadlo to, jak to dopadlo. První poločas bída, druhý přinesl naději. Kde je pravda se ukáže až v Plzni při utkání s Kosovem, a pak v Bulharsku.

Trenéra Šilhavého chápu. Kéž mu získané informace o využitelnosti hráčů pomohou při další nominaci. A ať má šťastnou ruku jako s Ondráškem, který si sympatie získal jak výkonem a efektivitou na hřišti, tak při pozápasových rozhovorech.

Po utkání s Anglií střelec vítězného gólu řekl: ,Měl jsem napadat, podržet balon, a kdyby to vyšlo, dát gól. Viděl jsem tátu se slzami v očích, to bylo krásné. Jsem rád, že jsem dostal šanci a v prvním zápase ji využil.´

Tak takového hráče nám poslal Bůh, protože jak kdysi pravil papež Jan Pavel II., mezi všemi nedůležitými věcmi v životě je fotbal zdaleka ten nejdůležitější.