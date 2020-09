Zima se chystá na kamaráda Musu, Havelka doufá v okénka. Lvíčata razí do klíčového boje!

Denně ho vídá na trénincích Slavie, klábosí s ním v šatně a společně zápolí v červenobílém dresu. Kamarádství ale půjde dnes na Střeleckém ostrově na chvíli stranou. Pokud David Zima dostane po úspěšném debutu v San Marinu důvěru i v klíčové kvalifikační bitvě fotbalistů do 21 let proti Chorvatům, čekají ho pikantní souboje proti šutérovi Petaru Musovi.

„Před odjezdem na reprezentaci jsme se hecovali, ale vše bylo v přátelské rovině," usmívá se vytáhlý český stoper. Zároveň tuší, že obrannou linii čeká šichta. Musa se na veledůležitou partii v Českých Budějovicích navíc výtečně naladil, když dvěma góly přispěl ke kanonádě (5:0) proti Řecku, které v tabulce zaostává za Lvíčaty jen o bod.

„Ve vápně je zabijákem. Jakmile dostane trochu prostoru, zakončení má skvělé. Na útočníka má výborné fyzické parametry," chrlí komplimenty na adresu parťáka z Edenu, s nímž podstoupí řadu střetů. „Jsme stejně velcí i stejně silní, takže naše souboje jsou o tom, kdo udělá první krok. Ale ubránit se dá," tvrdí Zima před sedmým dílem kvalifikace ME 2021.

Slávista Petar Musa už vede tabulku střelců...

Vlastimil Vacek, Právo

Češi ve středu bez potíží urvali "povinné" tři body na trávníku outsidera ze San Marina a případný skalp Chorvatů je přiblíží k vytouženému postupu. „Individuální technikou a prací s balonem jsou fakt nadstandardní. Kombinačně výborní," varuje záložník Filip Havelka, jenž nechyběl v listopadovém klání ve Veliké Gorici. Krejčího parta ho zvládla takticky na jedničku a z horké půdy přivezla cennou výhru. I proto jsou Lvíčata v psychologické výhodě.

Aktuálně třetí Chorvaté na ně ztrácejí pět bodů a byť mají duel k dobru, potřebují nutně zvítězit. „Budou to muset nějak asi otevřít, čímž se pro nás třeba otevřou okénka do brejkových situací. Čekám ale hodně těžký zápas směrem dozadu," hlásí Havelka, jenž patří k pilířům sestavy Lvíčat i budějovického Dynama. „Stadion i prostředí znám, ale extra výhoda to pro mě není," tvrdí šikovný záložník.

Přitom ho mrzí, že tribuny zůstanou kvůli koronavirové pandemii prázdné. „Atmosféra tady byla v předešlých utkáních dobrá. I proto se dal zápas právě sem. Nedá se ale nic dělat," říká mladý fotbalista a věří v radostný večer. „Když budeme hrát naši hru, dají se porazit. Už se nám to povedlo venku a je v našich silách, abychom je porazili znovu," burcuje brankář Matouš Trmal.