Oranžová trumfla červenou. V ulicích Budapešti, ve fanzóně, v Puskás Aréně také

„Chtěli jsme i do Skotska. Měli jsme dokonce koupené vstupenky na oba zápasy do Hampden Parku v Glasgowě. Propadly, protože jsme čekali do poslední chvíle, že UEFA zasáhne a skotská vláda zmírní opatření. Nezasáhla, a my dalších padesát tisíc potřebných na deset dnů strávených v karanténě prostě dohromady nedali," povzdechl si Slaňák Jiří Vlášek.

Následně se rozpovídal o tom, že od šestadevadesátého roku a stříbrného pochodu Anglií nevynechali s partou kamarádů z Kladenska jediný šampionát.

Na sedm tisíc českých fanoušků dorazilo do Budapešti, u Duinaje však měla oranžová zíplava navvrch.

Až letos moc nescházelo, a další zářez nepřidali. „Víte, jak se nám ulevilo, když šampionátový pavouk poslal nároďák do Budapešti? A jak jsme byli v sedmém nebi, když jsme sehnali lístky?" chlubil se, že patří mezi sedm tisíc českých šťastlivců, kteří se do Puskás Arény dostali.

Nizozemci měli u Dunaje i v Puskás Aréně jasně navrch.

Spousta jiných podobné štěstí neměla. Přesto do Budapešti dorazili. Postávali a poléhávali v třicetistupňové výhni před fotbalovým chrámem nesoucím jméno nejslavnějšího maďarského fotbalisty všech dob, žmoulali svazky forintů i stoeurovky v ruce, poohlíželi se a poptávali i v nedaleké fanzóně v městském parku Városliget, kam pořadatelé klidně vpustili jedenáct tisíc lidí.

Naivně. Marně.

Ani na černém trhu lístky na poslední zápas, který Maďarsko během mistrovství Evropy hostí, k mání nebyly. A i kdyby snad byly, proniknout dovnitř bez covidových testů, jistících číselných kódů a náramků, bylo nemožné.

„Stejně to nechápu. Nás Čechů by tady mělo být sedm tisíc a podívejte se na záplavu Holanďanů," nevěřícně zíral parťák pana Jiřího, který dorazil do maďarské metropole i se synem, na oranžovou masu valící se ke stadionu.

Čeští fanoušci vyrazili do Budapešti na osmifinále fotbalového EURO.

Pěšky, na pronajatých kolech, ale i třeba elektrických koloběžkách. Pochopitelně oranžových, aby fanoušci Oranje byli styloví, na což místní provozovatelé sdílených koloběžek mysleli s předstihem.

Měl pravdu. Budapešť se v nedělním odpoledni skutečně zabarvila víc do oranžova než do červena. Tribuny Puskás Arény pro sedmdesát tisíc diváků v duelu Čechů s Holanďany zrovna tak.