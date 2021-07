Stíhání Kúdely je bezprecedentní, vysvětluje Tvrdík, proč posílá dopis skotskému státnímu zástupci

Ještě tři zápasy a disciplinární klatby se slávistický stoper Ondřej Kúdela konečně zbaví. Jenže co je to platné, když ve Skotsku dál čelí, nebo by spíše měl čelit trestnímu řízení a soudnímu stíhání? „Přitom ve vyšetřování se nic neděje, natož aby někam pokročilo,“ komentuje momentální situaci kolem Kúdely předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík. „Bezprecedentní situace,“ připomíná, že podobná kauza, kdy by byl hráč za přečin na hřišti vyšetřován a stíhán orgány činnými v trestním řízení, se ve Skotsku ještě neobjevila.