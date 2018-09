Přitečou další milióny? Ronaldo má ve smlouvě ještě extra bonus

Ohromujících 31 miliónů eur (v přepočtu bezmála 800 miliónů korun) si podle kontraktu s Juventusem vydělá ročně nejlepší fotbalista planety Cristiano Ronaldo. Nemusí to však být částka konečná. Španělský list Don Balon přišel s informací, že portugalská superstar má ve smlouvě ještě zvláštní klauzuli, podle níž může dostat dalších pět miliónů eur navrch, pokud v sezóně udrží střelecký průměr jednoho gólu na zápas.

Už dnes Ronaldo povede Starou dámu do Ligy mistrů, prvním soupeřem italského šampióna v základní skupině H bude Valencie. Rodáka z Madeiry tak čeká návrat do Španělska, kde až do letošního léta sbíral úspěchy v dresu Realu Madrid. Ronaldo během působení v Realu odehrál proti Valencii 18 zápasů a dal jí 15 branek, navíc je se 120 trefami v Champions League jednoznačně nejlepším střelcem v historii soutěže. Přidá dnes další zásah?

Formu má. Přesvědčil o tom v nedělním ligovém duelu, v němž dvěma góly rozhodl o výhře Juve 2:1 nad Sassuolem a v Serii A konečně protrhl střeleckou smůlu. Naplnit podmínku pro extra bonus však nebude ani pro vyhlášeného kanonýra a mistra Evropy jednoduché, zvlášť poté, co v prvních třech kolech vyšel v Itálii naprázdno. Že to ale na druhou stranu nemusí být nesplnitelný úkol předvedl CR 7 v minulé sezóně, kdy ve 44 zápasech Bílého baletu zaznamenal stejný počet gólů.