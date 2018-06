Sparta nemůže být horší než Olomouc, usmívá se nový šéf obrany. Přijde i Masopust?

Hned na úvod nového angažmá odehrál celý přípravný zápas s Ružomberkem (0:0), mohl dokonce dát i gól. „Možná jsem nechtěl dát, abych nemusel platit víc do kasy. Ne, dělám si legraci... Hlavně doufám, že budu dávat nějaké góly v lize. Zápisné samozřejmě rád zaplatím," usmívá se Uroš Radakovič.

Sigma jako nováček skončila v minulém ligovém ročníku čtvrtá, Sparta až za ní pátá. Odchovanec Crvene zvezdy Bělehrad si tedy vlastně pohoršil. „Sparta přece nemůže být horší tým než Olomouc. Sparta je Sparta. Před rokem by mě vůbec nenapadlo, že do ní půjdu. Teď jsem tady a budu se snažit dát týmu co nejvíc, abych mu pomohl v boji o ligový titul," těší se Radakovič.

Bolavý je pravý kraj obrany

Spartu dál tlačí bota ještě na pravém kraji obrany. Liberecký Coufal dal přednost Slavii, vzhledem ke zraněním Zahustela a Wiesnera tak vyvstal problém.

Letenští si proto vyhlédli záložníka Lukáše Masopusta z Jablonce, který by jako křídelní hráč post beka také zastal. Hráčův agent Pavel Paska se s vedením Sparty sešel právě během středečního duelu s Ružomberkem na Strahově.

„Sparta má zájem. Rozhodne, zda se dohodnou kluby," uvedl Paska pro deník Sport.