Limberský dře jako kat. Chci si dokázat, že na to pořád mám, říká plzeňský patriot

Limberského rána končí pod břevnem, přihrávající Marek Bakoš se chytá za hlavu. A dlouze s ní kroutí. „Co se divíš, takhle to dávám pořád," reaguje s úsměvem úspěšný střelec. Plzeňský patriot podle spoluhráčů a členů realizačního týmu dře v přípravě jako kat. Při vědomí, že má před sebou pravděpodobně poslední dvě sezóny kariéry, je ke svému tělu zodpovědnější než kdykoli předtím. „Limba chodí z tréninků poslední," tvrdí kustod Václav Rada.

Nemluví do větru, Limberský opouští trávník až po důkladném protažení. „Na podzim mi bude pětatřicet. Bez toho, abych dělal víc než v minulosti, by to nešlo. Jsem poctivější i co se týče regenerace. Na masáže jsem nechodil, všechno šlo zadarmo. Teď už ne," říká Limberský. „Měnit na stará kolena věci až příliš ale není dobré. Jsem zodpovědnější než v mládí, ale zase to nepřeháním. Nebyl bych to já. Kdybych byl hodný a přemýšlel moc o fotbale, hraju třeba druhou ligu," dodává.

Žene ho pochopitelně také Liga mistrů. Aby ho rychlí záložníci příliš nevětrali. „To mě budou větrat stejně. Ale chci si dokázat, že na to pořád mám. Málokomu z české ligy se povede, aby si v pětatřiceti zahrál Ligu mistrů. Nám starším v Plzni se to určitě povede. Vypadá, že pro naši generaci je to poslední Champions League. Trenér Vrba to neslyší rád, ale budeme si to chtít užít. A hrát důstojnou roli," podotýká Limberský.

„Pánové, v jednu oběd, pak příprava, v pět zápas," hlásí svěřencům od postranní čáry trenér Pavel Vrba. Bakoš za okamžik usedá za volant golfového vozítka, kterým se mnozí viktoriáni přemisťují z hotelu na hřiště. Když zjistí, že osmičlenná posádka je kompletní, šlápne na plyn. Za pět minut brzdí u hotelu, kde mají Západočeši základnu. Poosmé v řadě. Poprvé však jako jistí účastníci Ligy mistrů.

V přípravě stále vítězně

Mezitím se k tréninkovému areálu přihnal dodávkou šéf klubu Adolf Šádek. Pro zbytek plzeňského managementu, který sledoval dopolední trénink. „Odpoledne budu sekat trávu," vtipkuje Šádek, že zvládá několik funkcí najednou.

Úpravu sametového trávníku, který mají Západočeši k dispozici, se ujal místní správce. V úterý na něm Plzeň podstoupila vítězný přátelský zápas s nováčkem rakouské ligy FC Wacker Innsbruck (2:0). V přípravě je zatím stoprocentní, připsala si šestou výhru.

„Nepřikládám tomu důležitost. Jestli prohrajeme nebo vyhrajeme, pořád jde o přípravu. Mistráky jsou úplně o něčem jiném. Před rokem jsme dostali pět gólů od Fürthu, potom jsme měli mimořádný podzim," uvádí Limberský.

Proti Innsbrucku se představily všechny hlavní posily: stoper Pernica i záložníci Procházka s Ekpaiem. Premiéru ve Viktorii si navíc odbyl 20letý záložník Pavel Bucha, který přišel se statusem volného hráče, jelikož dal výpověď ve Slavii.

Rakouské soustředění viktoriáni zakončí sobotním utkání s Dynamem Kyjev, které bude zároveň generálkou na start ligy. Obhájce do ní vstoupí 20. července na Dukle. „Role favorita se nevzdáváme. Pojedeme si zase to svoje, jako posledních osm let," říká Limberský.