Sparta tolik neutrácela, Slavia s rekordem

Tradičně levně, ale účelně a s výhledem do budoucnosti posilovala Plzeň. Křídelník Ubong Ekpai ze Zlína jako největší posila se vešel do 10 miliónů, stoper Luděk Pernica se vrátil z hostování v Jablonci. „S kádrem jsem spokojený, hlavním úkolem doma bude obhajoba titulu," vyhlásil trenér Pavel Vrba.

Slavia má klubový rekord. Za 67 mil. korun přišel křídelník Alexandr Baluta. „Má výborný první dotek, skvělý dribling, hraje parádně jeden na jednoho," vyzdvihl přednosti rumunského reprezentanta trenér Jindřich Trpišovský.

Hodně živo bylo na pražské Letné, ale ne díky nesmyslným přestupům jako loni. Nově přišli jen rumunský bek Alexandr Chipciu, ghanský útočník Benjamin Tetteh, srbský stoper Uroš Radakovič a gólman Milan Heča. Sparta by se ráda zbavila některých loňských „úletů". Podle informací Práva by turecký stoper Semih Kaya měl odejít do Galatasaraye, angažmá si hledá doma i druhý nejdražší hráč ligy, Tal Ben Chaim. Spartu nejvíc pálí hrotový útočník. David Lafata skončil a Matěj Pulkrab se po návratu z Liberce trápí.

V létě došlo i ke změnám na trenérských lavičkách. Pod Ještědem vystřídal Davida Holoubka Slovák Zslot Hornyák. Do Karviné přišel z Táborska zkušený Roman Nádvorník, na zlínskou lavičku po Vlastimilu Petrželovi usedl Michal Bílek, poslední kouč, který postoupil s reprezentací do vyřazovacích bojů na ME.