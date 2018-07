Beznaděj vystřídala euforie. Byli jsme hladovější, zářil po výhře trenér Bílek

Nejdřív beznaděj, potom nevídaná euforie. Fotbalisté Zlína prohrávali v zahajovacím ligovém duelu s Mladou Boleslaví až do 68. minuty 0:2, avšak mohutným finišem dokázali otočit skóre na 3:2 ve svůj prospěch. Kouči Michalu Bílkovi tak dokonale vyšla premiéra na lavičce Fastavu.

„Jsme pochopitelně maximálně spokojeni. Začali jsme dost pasivně, avšak zhruba po čtvrthodině jsme se vzchopili a náš výkon postupně gradoval. V závěru jsme konečně velký tlak přetavili i v góly. Pro Boleslavské je konečný výsledek možná krutý, avšak my jsme byli mnohem hladovější po vítězství," usmíval se Bílek. „Bylo krásné vidět, jak byli hráči, realizační tým i fanoušci po rozhodující brance v nastaveném čase neskutečně šťastni. Kvůli tomu fotbal děláme," líčil bývalý reprezentační kouč.

Radost mu ovšem kalily zdravotní trable útočníka a kapitána týmu Železníka, jenž si obnovil zranění kotníku. „Snad to nebude nic vážného a brzy se zase zapojí do přípravy," přál si.

Obr udeřil v nastavení

O to, že na zlínské Letné zavládlo po závěrečném hvizdu obrovské nadšení, se zasloužil gólem ve druhé minutě prodloužení francouzský obr Jean-David Beauguel, který trefou zblízka zajistil domácím všechny tři body.

„Je to fantazie. Předtím jsem dvě tutovky zahodil, a tak mám strašnou radost, že se mi to podařilo napravit," lebedil si šestadvacetiletý forvard. Společně se střídajícím Poznarem se na hrotu zasloužil o to, že nápor Zlína byl po změně stran místy téměř drtivý. „Hrálo se mi s ním výborně. Po fotbalové stránce se teď cítím skvěle. Moc mi pomáhá, že mi trenér Bílek věří. Toto vítězství nám dodá sebedůvěru," domnívá se šťastný Beauguel.

Plichtu jsme měli odvézt, vědí Boleslavští

Radost ve zlínském táboře ostře kontrastovala s pozápasovým rozpoložením fotbalistů středočeského mužstva. „Když vedeme venku 2:0, měli bychom si aspoň plichtu rozhodně odvézt," smutnil novic v boleslavské brance Luboš Kamenár. „Bohužel těsně před koncem propadl balón po dlouhém autu na malé vápno a Beauguel zůstal v ten moment úplně volný. Po solidním prvním poločase jsme se ale dostali po pauze pod značný tlak a byla jen otázka času, kdy ho soupeř zužitkuje," přemítal slovenský gólman.

Kouč Mladé Boleslavi Jozef Weber konstatoval, že k vidění byl atraktivní fotbal, který se musel divákům líbit. „Bohužel měl zápas pro nás špatný konec. Místo toho, aby nás uklidnil gól na 2:0, jsme nechali záhy Zlíňany snížit. To byl podle mého názoru klíčový moment střetnutí. Soupeř pak výrazně hru zjednodušil a dlouhými nákopy na Beauguela a Poznara nám připravil hodně starostí. My jsme najednou vyklidili střed pole a byli jsme hrozně málo efektivní. Řadu závarů v naší šestnáctce jsme přečkali, avšak ten poslední bohužel ne," lituje Weber.

Matějovský už nemohl

Má za to, že v závěru jeho celku na hřišti chyběly zkušenosti kapitána Matějovského. „Měl toho už plné brýle, musel ze hřiště. Naši střídající hráči bohužel plnohodnotně nenahradili ty ze základu. V tom byl značný rozdíl mezi námi a Zlínem," mínil.

Weber doufá, že zpackaný závěr utkání jeho mužstvo psychicky nepoznamená. „Je to nepříjemná porážka, avšak liga se teprve rozjíždí. Musíme se z ní rychle oklepat," plánoval. Prozradil, proč se v zahajovací jedenáctce neobjevil záložník Jánoš, o něhož má zájem Baník Ostrava. „Když mi sdělil, že vyjednává o přestupu, do Zlína jsem ho nevzal. Přednost dostali fotbalisté, kteří mají v hlavě Boleslav," vysvětlil.