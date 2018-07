Karviná vstřebává bolest, gól v závěru a zraněné hráče. Velice nešťastný zápas, hlesl Nádvorník

Hned po prvním kole se musí fotbalová Karviná vzpamatovávat z tvrdého direktu. V Liberci sahala po bodu za bezbrankovou remízu, ale prohrála 0:1 gólem z 85. minuty. A navíc přišla o zraněné duo opor Lukáše Budínského a Filipa Panáka. „Byl to pro nás velice nešťastný zápas a velice nepovedené první kolo,“ smutnil kouč Roman Nádvorník, který se vrátil do první ligy po pěti letech. Na comeback však nebude vzpomínat rád.

„Myslím, že do zápasu jsme nevstoupili úplně špatně. Dvacet minut jsme hráli. Bohužel potom jsme zkazili tři lehké přihrávky a soupeř nás začal přehrávat. První poločas se odehrál v režii Liberce, který byl nebezpečnější, lépe kombinoval a byl aktivnější. Druhý poločas jsme začali hrát, konečně jsme dali balón na zem, ale pak se nám zranil klíčový hráč Budínský a naše hra nám zase začala váznout," poznamenal Nádvorník, který musel zraněnou oporu vystřídat v 70. minutě za Jana Šislera.

„Když vašeho klíčového hráče Budínského kopnou úplně nesmyslně do kolena a otočí mu ho a on musí odstoupit pro zranění, je pro nás obrovský problém. Pak jsme zase úplně vypadli z rytmu a ze hry," postěžoval si karvinský trenér.

Přesto věřil, že duel jeho tým už dohraje bez obdržené branky. „Bohužel se tak nestalo po zbytečném faulu... Ale byla to výborně kopnutá standardní situace," ocenil volný přímý kop v podání libereckého Petra Ševčíka, jehož centr líznul střídající útočník Jan Pázler hlavou přesně k tyči.

„Je to ostuda. Kdybychom dostali gól po nějaké pěkné střele nebo zasekávačce mezi stopery, tak ok. Ale ze standardky, ze které jsme chtěli udeřit my? Bolí to, když máme vysoké hráče a dostaneme takhle gól ke konci. Není to příjemné," přiznal gólman Martin Berkovec, který však parťáky několikrát podržel dobrými zákroky.

„Posledních dvacet minut měl Liberec tlak, ale nevytvořil si žádnou stoprocentní gólovou šanci. Byly tam tři střely, které náš brankář dobře chytil, musím ho za to pochválit," poznamenal Nádvorník.

Celkově však podle něj vyhráli Severočeši zaslouženě. „Liberec si šel pro vítězství víc. Byl lepší, aktivnější a kombinačně na tom byl líp než my. V 85. minutě se k němu přiklonilo štěstí, které se k nám nepřiklonilo. Prohráli jsme po výborně kopnuté standardní situaci a přišli o dva klíčové hráče," trápil Nádvorníka nešťastný start nové sezóny. A už v dalším kole čeká jeho mužstvo souboj s největším favoritem na titul... Karviná hraje v Edenu se Slavií.