Liberec trápil mistra, trenér Hornyák přesto tvrdil: Myslel jsem, že náš progres bude rychlejší

Naordinoval totiž svým svěřencům náročnou taktiku založenou na presinku už na soupeřově polovině a ta na Viktorii platila.

„Skutečně. Nedostávali jsme se k mezihře jako obvykle v jiných zápasech, nezískávali jsme druhé míče, měli jsme málo ze hry, takže jsme nedokázali soupeře zatlačit, jak jsme v domácích utkáních zvyklí,“ přiznával i domácí kouč Pavel Vrba, že Hornyákova receptura účinkovala.

I proto udělal plzeňský trenér o půli v sestavě první změnu a místo Řezníčka poslal na trávník Čermáka. Jeho tým se tak vrátil k zažitému rozestavění 4–5–1, což se na jeho hře projevilo.

„Projevilo se spíš to, že jsme se po změně stran deset patnáct minut hledali, namísto toho, abychom se drželi fotbalu, který jsme praktikovali v prvním poločase. A protože Plzeň má silný a zkušený mančaft, hned nás potrestala,“ vyčítal sobě i spoluhráčům liberecký kapitán Radim Breite.

„Proto jsme zklamaní, že se vracíme s prázdnou,“ netajil ani on, že Severočeši v Plzni bodovat chtěli a mohli.

„Možná by se zápas vyvíjel jinak, kdyby hned ve čtvrté minutě zužitkoval Pešek sólový unik. Hrálo by se nám určitě lépe, Viktorka by navíc musela hru otevřít a nám by se nabízel prostor k protiútokům. Možná za dvě tři utkání podobnou příležitost využije, ale tentokrát na něm bylo patrné, že přišel z druhé ligy a zkušenosti mu prostě chybějí. Stejně jako dalším mým hráčům,“ omlouval Peška liberecký trenér Hornyák.

„Řešil jsem situaci špatně. Myslel jsem, že propálím Kozáčika k bližší tyči, ale on akci i střelu ustál,“ nepopíral Pešek, že zmařená příležitost ovlivnila celý další průběh střetnutí a dost možná i konečný výsledek.

„Velká škoda. Kdybych dal v úvodu gól, hrálo by se nám určitě lépe. A i sebevědomí by nám narostlo,“ věděl své.

Rozhodla šťastná trefa

O výsledku a prohře Severočechů tak nakonec rozhodla šťastná trefa Krmenčíka po hodině hry. „Opravdu šťastná, protože Čermák míč tečoval, ale já ještě stačil zareagovat,“ potvrzoval střelec jediného plzeňského gólu.

„Proto nepopírám, že jsme se na tři body hodně nadřeli. Liberec sehrál velice dobré utkání, takže jsme rozhodli až po přestávce, kdy jsme změnili rozestavení,“ přiznával i trenér Vrba, že Severočeši navzdory letnímu zemětřesení v hráčském kádru udělali velký progres.

„Ale i tak jsem myslel, že bude rychlejší. Jsem přesvědčen, že jsme schopni hrát mnohem lépe než v Plzni,“ hlásil kouč Severočechů, že od mužstva očekává mnohem víc, než předvedlo na hřišti obhájce titulu.