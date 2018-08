Slavia zůstala po chybě boleslavského gólmana v lize stoprocentní

Trenér Jindřich Trpišovský udělal oproti zápasu s Dynamem Kyjev ve 3. předkole Ligy mistrů hned pět změn v základní sestavě. Od začátku hrály poprvé dvě největší letní posily sešívaných. Na pravém křídle Alexandru Baluta, na levém Peter Olayinka. Hned tři úpravy zaznamenala obranná čtveřice hostů, kde se poprvé v sezóně na stoperu objevil Lukáš Pokorný.

A pozměněnou defenzivu hostů mohli Mladoboleslavští bleskově zaskočit hned ve 3. minutě. Domácí rozjeli akci po pravé straně, Pauschek nahrával pod sebe a ke střele se v dobré pozici dostal Hubínek. Jeho tečovaná rána už mířila do branky. Na čáře však za gólmana Koláře zaskočil nejprve Pokorný. Vzápětí i Zelený.

To však byla na delší dobu jediná nebezpečná akce domácích. Sešívaní poté stupňovali tlak, hrálo se převážně na polovině domácích. Ovšem Slavii chyběla lepší finální fáze. Šanci si hosté vypracovali v podstatě jedinou. Ve 20. minutě pálil Baluta, Šeda jeho ránu vyrazil na rohový kop.

Ve 33. minutě opět zahrozil i tým Jozefa Webera. Z pravé strany centroval Hubínek, k hlavičce se dostal Komličenko, jeho oblouček Kolář vytěsnil na rohový kop.

To na druhé straně o minutu později Šeda svůj tým podobně nepodržel. Stoper Ngadeu poslal míč do vápna, Šeda centr špatně v souboji se Škodou odhadl a útočník Slavie poslal míč hlavou do prázdné branky a Pražany do cenného vedení.

Po pauze zahrozila nejprve Slavia, Zelený však v 50. minutě promeškal ideální okamžik ke střele a následující pokusy domácí zblokovali. V nervózním duelu už žádný gól nepadl. Velkou šanci na vyrovnání spálil už v nastaveném času Tiemoko Konaté. Slavia tak zůstala v lize bez ztráty bodu i po čtvrtém kole.