Jablonec postavil dva útočníky a prohloubil karvinskou depresi

Kouč Petr Rada nasadil proti poslední Karviné poprvé v této sezóně dva hroty a tah se mu vyplatil. Trefil se Jan Chramosta i Martin Doležal, další gól oba připravili pěknou kombinací. Jablonec triumfoval jasně 4:1 a připsal si ve čtvrtém kole svou první výhru v soutěži. To slezský tým obdržel potřetí v řadě čtyři branky a po další prohře zůstává s hrozivým skóre 4:13 poslední a bez bodu.

Muži v zelenobílém se hnali od první minuty dopředu, ale jejich kombinace v úvodu brzdily nepřesnosti. V 7. minutě padl ve vápně po souboji s Kocsisem Doležal, ale sudí Nenadál zákrok jako penaltový neposoudil.

Nejvíce Jablonečtí hrozili po přesných pasech Trávníka. Třeba ve 13. minutě špílmachr domácích našel skvostným pasem z vlastní poloviny Jovoviče na hranici vápna a Černohorec šel sám na Berkovce. Trefil jen bližší tyč.

I jabloneckému Hrubému pomohla branková konstrukce. Ve 24. minutě po zmatcích v zelenobílé obraně se sám před Hrubým ocitl hostující kapitán Janečka, gólman však střelu vytěsnil na tyč. Už dvě minuty předtím obránce v dobré pozici netrefil branku. A ještě jednu šanci si hosté v první půli vypracovali. Střelu Panáka z 18. minuty Hrubý opět výtečně vyrazil na rohový kop.

Roli nešťastníka však na sebe převzal druhý stoper Slezanů Kocsis, jenž ve 28. minutě vyrobil vskutku trestuhodnou chybu. Na pravé straně se snažil vymanit u postranní čáry z tísně zpětnou přihrávkou, jenže namazal přímo Chramostovi. Ten si sám před gólmanem počínal mazácky a levačkou Berkovce obstřelil přesně.

Běžely už první vteřiny nastavení, když se Severočeši prosadili podruhé. Na rohový kop skvěle hrajícího Trávníka si naskočil Doležal a hlavou dal v této sezóně svůj první gól.

Druhý zásah domácí uklidnil a po pauze si místy vytvořili až drtivý tlak. V 53. minutě zvýšil na 3:0 po nádherném ťukesu Chramosty s Doležalem Masopust. V následujících minutách mohli obhájci třetího místa přidat další branky, ale Berkovec Slezany držel. V 72. minutě to však bylo už 4:0, když si přihrávku Masopusta z pravé strany srazil do vlastní branky smolař Janečka. Debakl ještě v nastaveném čase zmírnil gólem na 1:4 Budínský. Na první výhře Jablonce už nic nezměnil, to deprese Karviné se prohloubila.