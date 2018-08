Chcete dostihy tří králů? Tak je máte! Po 75 letech...

Předsezónní prognózy hovořily jasně. Plzeň, Slavia a Sparta jsou největší favorité na titul, do jejich bitvy by se nikdo čtvrtý neměl zamíchat. Přesto je start fotbalové ligy do jisté míry senzační. Tři králové opravdu vládnou a po 4. kole zůstávají nadále s plným počtem bodů. Taková situace nastala v domácí soutěži poprvé po 75 letech!