Je to o našem přístupu, posteskl si Škoda. Penaltu kopl podle plánu

Tomáš Souček ze Slavie Praha zklamaně kráčí o přestávce do kabiny, Pražané prohrávali s Jabloncem.

Do zápasu jste vstupovali po úterním nezdaru v 3. předkole Ligy mistrů v Kyjevě a navíc s vědomím, že v předešlých deseti ligových duelech jste Jablonec nedokázali porazit. Měl jste z utkání obavy?

Já jsem na Ukrajině odehrál jen část utkání... Fyzicky jsem se necítil špatně. Neměl jsem ze souboje s Jabloncem žádné obavy.

Podepsalo se pod první prohru Slavie v tuzemské nejvyšší soutěže zklamání ze ztracené naděje na Ligu mistrů?

Osobně jsem na zápas v Kyjevě nemyslel. A myslím, že spoluhráči rovněž ne. Problémem proti Jablonci bylo, že jsme neběhali, prohrávali souboje a kazili i lehké přihrávky.

Často jste se během prvního poločasu rozčiloval. Co jste spoluhráčům vyčítal?

Že trénujeme centrované míče z určitých prostorů, jenže pak v zápase, když se do nich dostaneme, ty centry ani nechceme dávat, což mi hodně vadilo.

Po pauze jste měli obrovský tlak. Co vás tak nabudilo? Zazněla během přestávky v kabině od trenéra hodně velká kritika?

Samozřejmě tam byl velký křik. I po zápase. Nicméně říkal jen věci tak, jak jsou. Ale nechtějte po mně, abych ventiloval věci z šatny.

Vyvrcholením velké převahy v úvodu druhého poločasu byla neproměněná penalta, kterou vám brankář Jablonce Hrubý chytil. Zahrál jste pokutový kop špatně?

Byl jsem rozhodnutý dopředu, kam balón pošlu. A přesně podle plánu jsem taky míč kopnul. Jenže gólman neskočil vyloženě k tyči. Trefilo ho to do ruky. Kdyby šel k zemi, nemohl balón chytit. Ale skočil tak nějak do vzduchu. Takže se může zdát, že byla špatně kopnutá...

Následně se váš drtivý tlak rozplynul. Šlo o rozhodující moment zápasu?

První poločas nám hodně nevyšel. V druhém se nám to vrátilo, když jsme nedali žádnou ze šancí a já neproměnil penaltu, kterou náš tlak vygradoval.

Nyní už série, během níž jste Jablonec neporazili, narostla na jedenáct utkání. Čím si tak špatnou bilanci vysvětlujete?

Nemám tušení, proč se nám proti nim nedaří. Ale nemá smysl řešit, jestli nám nesedí jejich styl. Je to hlavně o nás. Když vezmu sobotní utkání, tak jde vyloženě o náš přístup k zápasu a to, jak jsme ho odehráli.

Přijde vám nyní vhod, že nemusíte absolvovat během týdne žádné utkání a můžete se připravovat až na další víkend, kdy hrajete v Teplicích?

Ukážeme si chyby, rozebereme nevydařený zápas... Jsme natolik zkušení, že se během týdne zvedneme.