Poprvé jsem nevěděl, koho bych vystřídal, v kabině to bylo tvrdší, přiznal liberecký Hornyák

„Z mého pohledu jsme odehráli dva různé poločasy, hlavně ten první byl z naší strany velmi slabý. Poprvé se mi stalo, že jsem nevěděl, koho bych vystřídal, protože tam bylo pět šest podprůměrných výkonů. Bylo to pro mě nepříjemné překvapení," připustil Zsolt Hornyák po třetí remíze v řadě.

„Věděli jsme, že Bohemka bude hrát houževnatý, organizovaný fotbal. Velmi těžko jsme se dostávali přes jejich obrannou bariéru. Trochu mě trápí, že jsme upustili od naší kombinační hry a začali jsme nakopávat balóny a přizpůsobovat se hře Bohemky. Druhým velkým problémem bylo, že jsme prohrávali osobní souboje, z čehož soupeř ve středu hřiště těžil. Zaslouženě jsme po prvním poločase prohrávali," uznal slovenský kouč, jehož mužstvo ztrácelo od 42. minuty. Klokany poslal do vedení Rudolf Reiter, který do branky hlavou poslal vyraženou střelu Filipa Haška.

„V kabině to bylo trochu tvrdší a padala ostřejší slova, s prvním poločasem jsem byl hodně nespokojený," prozradil Hornyák.

„Muselo to tak být. Fakt jsme nehráli dobře," souhlasil stoper Ondřej Karafiát. „V prvním poločase jsme vypadali, jako bychom měli svázané nohy. Byli jsme těžcí, nebyli dobří na balónu. Bohemka vyčkávala a hrozila z brejků a jeden i využila. Těžko říci, co se v první půli událo. Vůbec jsme nehráli náš fotbal a lidi pískali. Nevím, čím si vysvětlit, že první poločas byl takhle špatný," doplnil obránce Slovanu, který za pět kol získal šest bodů.

„Na tvářích samotných hráčů jsem viděl, že si byli vědomi toho, že to není ono a sami se hecovali, že to musí být jiné. V tom na druhou stranu vidím i pozitivum a musím mužstvu poděkovat za bojovnost a za to, jak se ve druhé půli vrátili do hry," konstatoval Hornyák, jenž po pauze poslal do hry Elvise Mashikeho a ten v 52. minutě po akci Ondřeje Karafiáta vyrovnal.

Jak vyrovnávací branka padla? Předcházel jí souboj Mashikeho s Michalem Švecem, který zůstal ležet na zemi. „Jasný faul," zlobil se Rudolf Reiter. „Nevím, co se tam stalo. Ležel tam jeden z hráčů Bohemians, oni mohli zakopnout balón, ale neudělali to. Já jsem vystihl přihrávku na útočníka, předskočil jsem ho, Elvis si dobře naběhl a dal jsem mu to levačkou přímo do nohy. Dobře si to píchnul a pod gólmanem krásně zavěsil. Bylo super, že tam takhle naskočil a dal gól. Škoda, že jsme ještě nepřidali druhý," popsal Karafiát vyrovnávací branku.

Obě mužstva se pak v závěru snažila vstřelit rozhodující gól. „S trochou štěstí jsme mohli zápas i vyhrát, ale bylo by to skutečně jen štěstí. Myslím, že s nerozhodným výsledkem musíme být spokojení, i když vnitřně samozřejmě nejsem. Pramení to z toho, že jsme nehráli až tak dobře jako poslední zápasy doma," uzavřel Hornyák.

Jeho mužstvu v předposlední minutě pomohla i chyba asistenta Petra Antoníčka, který odmával neexistující ofsajd Jakubu Nečasovi při nahrávce Michala Šmída. Druhý gól tak Klokanům rozhodčí mylně neuznali.