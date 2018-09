Hrdina Slavie Souček: O takovém výsledku jsme ani nesnili

4:0 nad Plzní. Snový výsledek?

Je to něco neskutečného. O tom jsme ani nesnili. Věřil jsem, že vyhrajeme o gól, klidně vstřelený v poslední minutě. Čtyři nula, to tady dlouho nebylo. Jsme všichni v euforii, máme před sebou čtrnáct dnů reprezentační pauzu. Nádhera.

Pomohl k vysoké výhře váš rychlý gól?

Myslím, že nám hodně pomohl. Chtěli jsme rychle vystřelit, udělat nějaký závar. Abychom dostali do zápasu fanoušky, aby nás hnali. Ve třetí minutě jsme vedli, úplně skvělý scénář. Takhle vkročit do každého utkání by bylo perfektní. Věděli jsme, že vedeme, Plzeň musela hrát.

Nelekl jste se až, že jste na malém vápně vyplaval úplně sám?

Standa Tecl to skvěle rozběhl na první tyč, obránci se s ním chytili. Od Jardy Zmrhala přišel ze strany nádherný balón, říkal jsem si: jsi tady sám, jen tref branku. Povedlo se mi to ideálně, pěkně na zadní tyč. A ni jsem nevěděl, jak se mám radovat. Druhý gól nás pak definitivně uklidnil.

První penaltu ale Hušbauer neproměnil...

Nebylo to příjemné, ale trvalo snad jen minutu, kdy byla další penalta. A tu už jsme proměnili. Věděl jsem hned, že Zeman zahrál rukou, byla jasná.

A druhý penaltový faul?

Ten jsem už neviděl, ale pokud tam byl loket, tak zasloužená žlutá karta. Dvoubrankový náskok i vědomí, že Plzeň hraje v deseti, nás uklidnilo. Jenom jsme si pak výsledek hlídali.

Dvě penalty v jedné minutě vzbudily velké emoce. Dokázal jste se vcítit do zloby viktoriánů?

Chápu, že je to nepříjemné. Na utkání ale bylo video, byly tedy jasné. Kdyby nebylo, mohli se hádat. Takhle bylo všechno spravedlivé.

Mohli jste si druhou půli užít?

V kabině jsme si řekli, že nenecháme Plzeň hrát a sami budeme kombinovat. Chtěli jsme hrát i dopředu, naštěstí jsme přidali dva góly.

Nad Plzní jste zvítězili doma popáté v řadě, aniž jste inkasovali...

Doufám, že tento trend bude pokračovat. Plzeň, která je iks let nahoře, my ji doma pravidelně porážíme.

Máte na Viktorii speciální recept?

Kdyby nějaký byl, napsal bych si ho na papír, vždycky před zápasem s Viktorkou bych ho rozbalil. Byli jsme vyhecovaní, všichni odvedli skvělou práci. K výhře nás dovedl týmový výkon.

Utavili jste soupeře aktivitou?

Říkali jsme si, že je chceme utavit. Že nemají zas tak dobrou kondici, i kdyby hráli o jedenácti. Takhle byli jen v deseti, což bylo pro nás ještě plus. Dávali jsme si míče vzadu, nechtěli jsme je ztrácet. Když přišla možnost, zaútočili jsme. A přidali jsme ještě navrch dvě branky.

Je vysoká výhra nad mistrem pro Slavii doping do další fáze sezóny?

Pro nás je výhra pochopitelně skvělá. Remízu jsme nechtěli, pořád bychom Plzeň dotahovali. V případě porážky by nebylo příjemné ztrácet šest bodů. Teď si držíme první místo. Nejlépe až do konce sezóny.