Příbram hlásí hned pět posil. Přišel i exsparťan Holek

V reprezentační přestávce výrazně posílil ligový nováček z Příbrami. Na konci přestupového období získal hned pět hráčů. Nejvýraznější posilou je jednatřicetiletý bývalý hráč Sparty a reprezentace Mario Holek, který před svým zraněním působil na Julisce. Měl by vyztužit defenzívu.

"Uvidíme, jak na tom bude po zranění. Trénuje s mužstvem a vypadá dobře. Po odchodu Jana Matouška přišel ze Slavie na hostování Ruslan Mingazov, který by měl do středové řady přinést i zkušenost. Naopak k našim mladým záložníkům se přidal talentovaný Dominik Duda ze Slovanu Bratislava. Do útoku jsme získali z Liberce Radka Voltra, který má zkušenosti s ligou i ze Slavie, Jihlavy, Karviné. Hodně si slibujeme i od jednadvacetiletého kanonýra Vltavínu Petra Pejši," shrnul šéf klubu Jaroslav Starka.

Kdo z nově příchozích hráčů nastoupí už v sobotním ligovém duelu s Olomoucí zatím není jasné. „Řešili jsme různé posty. V případě Mingazova s Holkem ale platí, že jsou to hráči po zranění, kteří se budou muset dávat ještě nějakou dobu dohromady," uvedl kouč Josef Csaplár.