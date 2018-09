Bílkovo zlaté střídání. Hronek přišel, viděl a vstřelil vítězný gól Zlína

Vstřelil jste gól po sedmi minutách na hřišti, to bylo střídání snů..

Konečně se mi poštěstilo! Pro vlastní pocit je to určitě skvělý a povzbudí to ještě více, navíc když nehrajete stabilně v základní sestavě.

Jak se situace seběhla?

Nekoukal jsem na gólmana, sledoval jsem míč a soustředil se na něj, abych ho dobře trefil. Z voleje jsem ho poslal do branky. Vyšlo to. Překvapilo mě, kolik jsem dostal volného prostoru.

Bylo motivací, že jste mohli vést nejméně na jeden den tabulku?

Určitě velkou. Trenér nám to říkal už v týdnu. Je to hezké, i když to může trvat třeba jeden den. Na tom hřišti na to až tolik nemyslíme, ale o to víc si to užíváme po utkání.

Věděl jste, že Zlín je první v tabulce nejvyšší soutěže po dvou letech?

To jsem nevěděl. Já se o tyto statistiky tolik nezajímám.

Jak moc je pro vás tato vstřelená branka důležitá?

Cením si ji, naposledy jsem se trefil na jaře. Hlavní je, že jsme vyhráli za tři body, to je vždycky nejdůležitější. Pro mě osobně je to skvělý pocit. To bych řekl, že pro každého hráče, ještě navíc když jde do hry z lavičky náhradníků. Myslím si, že v tu chvíli stoupne lehce sebevědomí a hraje se daleko líp.

Může vám vstřelený gól přinést více času na hřišti?

Doufám, že ano. Ale není to jen o vstřelené brance. Je potřeba dobře pracovat i v tréninku a hrají tu roli další okolnosti. Tohle je ale určitě ta nejlepší cesta.

O vedení jste ale mohli přijít po pár minutách z penalty. Zatrnulo vám?

Zatrnulo. Mrzelo by mě, kdybychom záhy o vedení přišli. Navíc, když nastoupíte z lavičky, vstřelíte branku, vedete a víte, že vítězství je nadosah a hned ho ztratit by bylo škoda. Bylo by to znovu od nuly a gól by ztratil tu hodnotu. Ale věřil jsem, že Standa Dostál ji chytí, a on to dokázal. Moc nás v tomhle utkání podržel.

Zlín má za sebou čtyři výhry, navíc čtyřikrát s čistým kontem. V čem vidíte hlavní důvody?

Mužstvo je dobře poskládané. Sedl nám herní styl trenéra Bílka, ale hlavní je teď nepolevit. V téhle fázi bude důležitá hlava každého z nás. Když to v hlavě udržíme, zůstaneme nohama na zemi a budeme makat, tak klidně můžeme atakovat horní příčky. Snad to tak bude šlapat dál.