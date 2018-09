Dal jste dva góly. Byl to váš nejlepší zápas?

Co se týká gólů, tak určitě. Poprvé jsem v lize vstřelil dva. A mohly být i tři, kdybych se hlavou trefil ke vzdálenější tyči po rohovém kopu Honzy Rezka. To by bylo moc pěkné.

Takže jste se střelecky chytil?

Na podzim jsem dal jeden Dukle, teď dva. Je to tím, že hraji na hrotu útoku místo Míry Slepičky, který si v Karviné zlomil nohu. Na hrotu jsem se vždycky cítil nejlíp. Třeba v Baníku jsem tam měl svojí nejlepší sezónu, v níž jsem dal pět gólů (2012/13). Teď jsem tam nehrál tři čtyři roky, buď na křídle, občas na podhrotu, nejvíc v záloze. Věřil jsem, že mě trenér Csaplár na hrot postaví, a vyšlo to. Dal jsem dva góly, máme tři body, prostě paráda.

Nastupoval jste většinou na kraji středové řady. Je to velký rozdíl, odehrát nemalou část zápasu vlastně zády k soupeřově brance?

V tom problém není, podstoupím ale daleko víc soubojů.

Vy jste v Příbrami vyloženě ožil, čím to je?

Měl jsem hodně zranění, dokonce jsem před nějakým časem uvažoval, že s fotbalem končím. Nevím, co bych dělal, ale problémy s kolenem byly opravdu velké. Naštěstí jsem to nevzdal, ale hrál jsem ve Zlíně moc málo. Když jsem dostal nabídku z Příbrami, byl jsem hrozně rád, i když jsem šel z prvoligového Zlína do druhé ligy, ale v Příbrami jsem doma a návrat byl mým nejlepším rozhodnutím. Teď mi to přináší ovoce, protože fotbal miluju. Dostal jsem důvěru od majitele klubu Jaroslava Starky a kouče Josefa Csaplára. Jsem jim za to vděčný a snažím se ji splácet tím, že makám pro mužstvo. Druhá liga mi moc pomohla a v první se cítím líp a líp. Mám hodně odehraných minut.

Příbram jako nováček hraje v horní polovině tabulky. Je to pro vás překvapení?

Pro mne není až tak velké, čekal jsem, že na tom nebudeme špatně. Hrajeme zajímavý fotbal, jaký praktikuje v lize málo kdo. Venku nám to zatím moc nejde, ale doma máme dobré výsledky. Ale může se ještě stát cokoliv. Můžeme nastartovat sérii porážek anebo šňůru vítězství. Loni jsme ji ve druhé lize nastartovali po nepovedeném začátku a vrátili se do nejvyšší soutěže.

Příbram a Mladá Boleslav jsou specifické týmy. Hodně gólů dávají, ale hodně jich také inkasují...

To nám říkal i trenér. Snažíme se na defenzívě hodně pracovat a proti Boleslavi nám to fungovalo, uhráli jsme vzadu nulu. Až v závěru zápasu nám pomohlo štěstí.

Jak moc chybí Jan Matoušek, který odešel do Slavie a zraněný Miroslav Slepička?

Hodně chybí, oba byli góloví a Honza připravil i spoustu šancí. Ale přišli kvalitní kluci jako Ruslan Mingazov nebo Radek Voltr. Musíme si s tím poradit, dnes se to povedlo.

Co s tou bídnou bilancí venku? Teď jedete na Slavii...

Chceme to zlomit, tak proč ne zrovna tam.