Zavřel oči a sestřelil Baník z prvního místa. Bod je stejně málo, byli jsme lepší, řekl boleslavský hrdina

S Mladou Boleslaví to vypadalo zle. V sobotním utkání 11. kola fotbalové ligy s Baníkem o gól prohrávala, navíc pět minut před koncem přišla o vyloučeného Marka Matějovského. Přesto dokázali Severočeši zachránit bod (2:2). Jejich spasitelem se stal Petr Mareš, který se trefil v posledních vteřinách nastavení. „Hráli jsme vabank. Rvali jsme centry do vápna a vyšlo to," řekl boleslavský záložník.