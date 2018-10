Výhra nad Spartou nás snad konečně nakopne, doufá olomoucký záložník Houska

Vyhrát už z vašeho pohledu bylo na čase. Zdolat ale tak silný, kvalitní tým jako pražskou Spartu, potěší zřejmě dvojnásob?

Je to tak. Tři body jsme už potřebovali a to hodně zápasů. Se Spartou je to však vždy výjimečné. Neporáží se každý den. Myslím, že vítězství nad ní nám dodá mnohem více energie než kterékoliv jiné.

V první půli jste favorita jednoznačně přehrávali. Čím to bylo?

Nedali jsme jim hlavně prostor. Z toho pramenilo, že jsme získávali balóny a pak se dostávali do šancí. Na druhou stranu sami jsme místa měli trochu více než obvykle. Sparta chce hrát fotbal, na nic nečeká, kombinuje a to nám sedí. Škoda jen, že jsme v první půli nepřidali druhý gól. Po přestávce už nás dostala pod tlak. Pár šancí jsme přežili se štěstím.

Na gólu, který vstřelil Martin Nešpor, jste se podílel i vy. Střílel jste nebo přihrával?

Byla to střela. Jedna z pěti, které jsem v první půli zkusil. Martin to tečoval. Ani nevím, jak to do brány prošlo. Hlavní však je, že to tam spadlo.

Ve druhé půli jste evidentně mysleli více na defenzívu. Nezatáhli jste se až příliš?

Nešlo hrát celý zápas, jako v prvním poločase.

Přesto, neměli jste v závěru o výsledek zase obavy?

Tentokrát vůbec ne. Cítil jsem, že na to máme, že jsme silní, a i když Sparta měla pár nebezpečných situací, věřil jsem, že to udržíme.

Ke konci se zdálo, že už toho máte plné zuby?

Bylo to tak. Způsob hry, který jsme zvolili, je správný, ale fyzicky nesmírně náročný. V těch posledních minutách už to bylo znát, ale zvládli jsme to i tak výborně.

Z celkového pohledu bylo určitě důležité, že jste ve středu pole dokázali eliminovat Kangu, který měl v roli špílmachra nahradit potrestaného Stanciua...

Je to jeden z hráčů, který jim tvoří hru, a my jsme ho v prvním poločase skutečně nenechali vůbec hrát. Ve druhém už sice něco předvedl, ale to je u tak kvalitního hráče normální. Podstatné je, že to co vymyslel, k ničemu nevedlo.

Přišel konečně ten zápas, po kterém jste dlouho volali? Ten, co vás konečně nakopne?

Doufám, že ano. Je však strašně těžké, takto to říkat dopředu. Jak jsem ale uvedl na začátku, tohle vítězství nám určitě pomůže mnohem více, než s jiným soupeřem. Musíme ovšem takto hrát proti každému. Jinak se nikam neposuneme.