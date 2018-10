Měli jsme toho plné zuby, oddechl si Masopust po výhře nad Slováckem. Na sebe byl naštvaný

Zvýšil vám remízový zápas v Evropské lize sebevědomí?

Určitě. Hlavně to pro nás byla obrovská škola. Ten začátek byl neskutečně rychlý a chvíli nám trvalo, než jsme si na to zvykli. Pro nás je to jedině dobře, protože pak jsme se tomu přizpůsobili. A myslím, že i proti Slovácku bylo vidět, že na balónu jsme byli silnější, hráli jsme rychleji. Takové zápasy nám do budoucna budou jen pomáhat.

Šlo snadno přepnout na ligu?

Úplně normálně. Furt hrajeme fotbal, akorát jednou proti nám stojí tito hráči, podruhé zase tamti. Ale záleží hlavně na nás, jak se s tím dokážeme vyrovnat. Vím, že to hodně odsuzujete, že nemůžeme být unavení a podobně, ale není to sranda hrát zápas hned po třech dnech. Bylo vidět, že toho máme plné zuby, jsem rád, že jsme to takhle zvládli.

Cítil jste únavu?

Těžko říci, jak se cítili kluci, já bych třeba kolikrát i víc presoval, ale už to prostě víc nešlo, nohy mě párkrát nepustily... Ale myslím, že jsme to odpracovali dobře. V prvním poločase jsme to rychle vykombinovali na lajně. Jednou jsem se dostal já do centru, Jovo (Jovovič) si tam křiknul, že je tam před bránou, našel jsem ho a krásně to uklidil hlavou. Podruhé mi to dal Povy (Považanec) před prázdnou bránu. Od něj to byla nádhera.

Vypadalo to, že je rozhodnuto už v poločase. Jak jste to cítili vy?

Tak nevěděli jsme, s čím Slovácko do druhé půle půjde. S Dynamem jsme taky prohrávali 1:2 a dokázali to zremizovat. Je to vždy takové ošemetné, když vedete o dva góly. Ale druhou půli jsme si to hlídali a Slovácko mělo až ke konci tyčku. Nevím, jestli si jinak vybavuji větší šanci. Chtěli jsme hrát, jako by to bylo 0:0, abychom nic nepodcenili a abychom nebyli zalezlí před vápnem, což se nám i povedlo. Snažili jsme se vytvářet šance, i když jsme taky moc vyložených neměli.

Jak vás těší, že jste gól vstřelil ve druhém utkání po sobě? Ptám se kvůli tomu, že s proměňováním šancí jste se předtím trochu trápil.

Je to úleva. Ale jsem naštvaný, jak jsem teď nedal samostatný únik. To byla velká šance. Mohl jsem tomu dát klid daleko dřív. To mě štve. Stále na tom musím pracovat.