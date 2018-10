Jablonec ztratil věrného fanouška, Hübschman a spol. věnovali rodině sto tisíc korun

„V kabině jsme se s klukama domluvili, že by bylo dobré alespoň nějakým způsobem pomoct jeho rodině. Mezi hráči a realizačním týmem jsme vybrali padesát tisíc a stejnou částku přidalo také vedení klubu. Víme, že to není pomoc na celý život, ale do začátku to rodině určitě pomůže," vysvětlil kapitán Jablonce Tomáš Hübschman, jenž poukaz na sto tisíc korun předal paní Tatarkovičové před utkáním se Slováckem, které Jablonec vyhrál góly Vladimira Jovoviče a Lukáše Masopusta 2:0.

„Jsme rádi, že paní Tatarkovičová přišla přímo na stadión, kde to má ráda a chodila sem s dětmi i s manželem. Věříme, že to rodině pomůže," poznamenal jablonecký kapitán.

„Hráči za mnou přišli po zápase v Teplicích, že by chtěli vybrat peníze a předat je manželce Michala Tatarkoviče. Věděli jsme, že měli krátce po svatbě a byli se dvěma malými dětmi. Takže na všechno bude teď paní Tatarkovičová sama. Probrali jsme to s Tomášem i s vedením a rozjeli jsme to velmi rychle. Vybralo se sto tisíc korun a věříme, že to rodině pomůže. Na druhou stranu musím říct, že jsem na hráče opravdu hrdý, že s takovou myšlenkou vůbec přišli a zrealizovali," pověděl tiskový mluvčí severočeského klubu Martin Bergman.