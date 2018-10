Hejkal se na třetí pokus dočkal výhry. Teď už budeme bodovat pravidelněji, věří teplický trenér

Na třetí pokus se po nástupu do trenérské funkce dočkal na teplické lavičce premiérových bodů. Po těsných porážkách s Jabloncem a v Plzni přivedl kouč Stanislav Hejkal fotbalisty ze severu Čech k vítězství 2:0 v důležitém ligovém duelu na Slovácku.

„Hodně nám nahrála rychlá vedoucí branka. Domácí nás pak začali vysoko napadat, avšak nám se povedlo přidat z brejku druhý gól. A těsně před přestávkou zlikvidoval náš brankář Diviš Slovácku tutovku," zamlouval se osmačtyřicetiletému Hejkalovi výkon jeho týmu v prvním poločase.

Jenže krátce po změně stran viděl teplický Čmovš za úmyslné zastavení soupeřovy akce rukou druhou žlutou kartu a musel se předčasně odebrat pod sprchy. „V té chvíli se mi honily hlavou různé myšlenky. Pochopitelně jsem měl trochu obavy, abychom dobře rozehrané střetnutí nakonec ještě neztratili. V deseti jsme se zatáhli a hráli jsme z bloku. Slovácko sice mělo víc ze hry, ale my jsme hrozili z rychlých protiútoků. Naštěstí všechno nakonec dobře dopadlo. I v oslabení jsme byli ke vstřelení branky blíž než domácí," míní nástupce odvolaného Daniela Šmejkala.

Hejkal věří, že odteď už budou Tepličtí bodovat mnohem pravidelněji. „V reprezentační pauze jsme velmi dobře potrénovali. Naším cílem bylo přenést veškeré úsilí a píli z přípravy i do mistrovského duelu. V Hradišti se nám to podařilo, teď v tom musíme pokračovat dál," předsevzal si.

K triumfu Severočechů v utkání celků ze spodních pater ligové tabulky notně přispěl vedoucím gólem nejlepší kanonýr Teplic David Vaněček, který otevřel skóre už po 42 vteřinách. „Trenér nás nabádá, ať posíláme míče ze stran co nejčastěji do soupeřovy šestnáctky. Jeden takový přilétl hned zkraje zápasu a já jsem byl u balónu dřív než brankář Daněk, který zřejmě trochu zaváhal. V prvním poločase jsme byli vůbec mimořádně efektivní. Dvakrát jsme se ze tří šancí trefili a duel, v němž šlo oběma mužstvům už skoro o život, jsme pak navzdory Čmovšovu vyloučení dovedli do vítězného konce," liboval si.

Vaněček doufá, že to bude pro jeho tým po třech předchozích prohrách v řadě značná vzpruha. „Je to velká úleva. Aspoň k bodu jsme byli blízko i předtím s Jabloncem a v Plzni, teď se nám povedlo získat všechny tři. Byli jsme na Slovácko skvěle připraveni, i v deseti jsme mohli vedení ještě navýšit. Vždyť moji střelu gólman ve druhé půli zázračně vytáhl na tyč. Když se ale vyhrálo, člověka to tolik nemrzí," usmíval se Vaněček.