Ať jsou retro dresy vítězné, přeje si Frýdek před výročním zápasem Sparty

Sparta slaví 125 let

Sedm etap 125 let dlouhého vývoje...

Černé retro dresy půjdou po utkání do dražby. Hráči ale dostanou také jeden výroční na památku. „Na dresy se těším a jsem rád, že si můžeme jeden nechat. Doufám, že bude vítězný," přeje si v rozhovoru pro klubovou televizi reprezentant Martin Frýdek. „Samozřejmě je to pro mě čest. Už jsem dres viděl na fotografiích, takže je mi trochu povědomý," říká s úsměvem Benjamin Tetteh. Vždyť na jedné z nich figuruje on sám...

PŘED JABLONCEM | Videopreview je tu, tentokrát i pro neregistrované! Uvidíte 🎙️ rozhovor s trenérem i hráči, telefonát ☎️ Petru Vrabcovi, představení @FKJablonec a rozhovory z 🛍️ fanshopu. Dozvíte se také o všech nedělních specialitách! #acsparta



Pro fanoušky jsou retro dresy k dispozici ve fanshopu. Prvních 1893 diváků si také za 50 korun může koupit kelímek ze speciální limitované edice. Část z výtěžku z prodeje bude směřovat do Nadačního fondu ACS.

Rozjetý Jablonec je těžký soupeř

Před utkáním bude živě zazpívaná hymna klubu, týmy nastoupí na hrací plochu v 16:55. V poločase proběhne křest knih Železná Sparta (nové vydání) a Andrej Kvašňák. Arnošt Pazdera bude uveden do Síně slávy a k zápasu vyjde speciální magazín Sparta do toho!

Stadion bude otevřen v 15:30, Sparta apeluje na fanoušky, aby přišli včas. Vstupenky budou k dispozici na vchodech.

VÝROČNÍ ZÁPAS | Na utkání proti Jablonci jsme si pro vás připravili speciální historické kelímky! Jde o limitovanou edici, na stadionu jich bude k dostání přesně 1893! #acsparta #zLaskykVitezstvi pic.twitter.com/jIZiDZblg0 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 22. listopadu 2018

Oslava je nachystána, největším dárkem by však mělo být samozřejmě vítězství. Jenže pozor, Jablonec v lize již sedm kol neprohrál (6 výher, remíza). V tabulce ztrácí na Spartu jen jeden bod.

„Chtěli bychom navázat na vítězství z Karviné. Chceme ale, aby byl lepší i herní projev," avizuje trenér Zdeněk Ščasný. Právě zápas v Jablonci ve druhém kole sezony byl jeho premiérou po návratu na lavičku. Sparta vyhrála po gólech Kangy a Vukadinoviče 2:1, domácí snížili trefou Lischky až v závěru.