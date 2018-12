Procitl po sedmi měsících. A očima hned hledal dcerku

Téměř sedm měsíců čekal na ligový gól! Střelecké procitnutí přišlo až v sedmnáctém kole nejvyšší fotbalové soutěže. Plzeňský útočník Tomáš Chorý se paradoxně trefil do sítě olomoucké Sigmy, kde vyrůstal a odkud na začátku roku na západ Čech přišel. Výborným výkonem zařídil výhru Viktorie (2:0) a prodloužil bídu mateřského klubu.

„Cítil jsem obrovskou úlevu. Když jsem navíc na tribuně našel očima dcerku, šlo pro mě o velmi dojemný okamžik. A vše ještě umocnil fakt, že šlo o gól Sigmě, kde jsem vyrostl, spoustu kluků z jejího kádru znám a pořád jsem s nimi v kontaktu," neskrýval třiadvacetiletý útočník, jak moc jím první ligový zásah probíhající sezóny zacloumal. „Cítím se v posledních týdnech výborně. Doufám, že mi branka do dalších zápasů podzimu pomůže a budu týmu prospěšný mnohem více," vykládal.

Chorý plnil od začátku sezóny při ligových zápasech Viktorie roli náhradníka. Do hry naskakoval na pár minut. Sedmkrát zasáhl do zápasu z lavičky náhradníků, v součtu šlo jen o 96 minut. Šanci v základní sestavě dostával v tuzemské pohárové soutěži, kdy se blýskl čtyřmi góly při výhře ve Vyškově a v dalším kole pak trefou do sítě Ostravy.

„Když je hráč v klubu jako Plzeň, logicky je vystaven tlaku. Ale já si věřil, že dříve či později si najdu na hřišti správné místo a prosadím se i v lize," vyprávěl Chorý.

Až když vypadl ze sestavy kvůli přetrženému křížovému vazu útočník Krmenčík, dostal větší šanci. Proti Příbrami a Liberci vyšel naprázdno, na třetí pokus už ale uspěl. Jeho trefa do sítě Sigmy z třiadvacáté minuty byla vítězná. Výrazně se pak podepsal pod druhý vstřelený gól, měl velkou úspěšnost v soubojích. Když opouštěl hřiště, vyprovázel jej potlesk.

„Jsem rád, že Tomáš protrhl střeleckou smůlu. Naše hra je postavená na produktivitě hrotových útočníků. Ale jde o jeden gól. Je to světlo na konci tunelu. Až bude branek deset, bude to něco jiného," hodnotil výkon mladého útočníka trenér Plzně Pavel Vrba.

„Uvědomuji si, že se po mně chtějí góly jako po Michaelu Krmenčíkovi. Je to můj jednoznačný úkol. Přestože se mi nedaří střelecky, dřu. Snažím se udržet míč, pomoci týmu i v okamžiku, kdy jsem zády k bráně. Třeba vytvořením standardek. Věřím, že teď získám klid a přijdou i branky," tvrdil Chorý.