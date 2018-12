Bod je dobrý, ale musíme je sbírat ve větším počtu, říká Berkovec po remíze Karviné v Boleslavi

Jaká byla nálada v karvinském týmu po předchozí sérii čtyř porážek?

Šílená, ale to je vždycky, když se prohraje hodněkrát za sebou. Nebylo to dobré, o to víc jsme cítili motivaci utrhnout body v Boleslavi. Remíza má v dané chvíli cenu zlata. Věděli jsme, že soupeř minule dominoval v Olomouci při výhře 4:0 a hraje ofenzivní fotbal.

Byl to pro Karvinou a pro vás osobně specifický zápas vzhledem k tomu, že Boleslav vede někdejší karvinský kouč Jozef Weber?

Pana Webera jsem zažil jako trenéra už při svém hráčském angažmá v Bohemians Praha. Známe se dobře. Za Karvinou jsem v lize chytal proti Boleslavi už podruhé. Soustřeďovali jsme se hlavně na to, abychom výsledkově obstáli. Škoda, že jsme nedali druhý gól. Po tomto kole jsme získali dohromady jen dvanáct bodů, a to je málo. Potřebujeme jich mnohem více.

Během působení v Karviné jste od léta 2017 zažil už několik trenérských změn v klubu - Jozef Weber, Lubomír Vlk, Josef Mucha, Roman Nádvorník a nedávno tým převzal Norbert Hrnčár. Jak to berete?

Máme ale stejného trenéra brankářů, kterým je Branislav Rzeszoto. Gólmanské věci řešíme spíš s ním, i když se i s brankáři pochopitelně baví i hlavní trenéři. Podle mne jsme pod panem Nádvorníkem hráli hezký fotbal, ale vždycky nám něco chybělo. Většinou v koncích zápasů jsme přišli o lepší výsledky.

Na podzim jste v lize nescházel ani minutu, odchytal jsem dosavadní kompletní porci sedmnácti utkání. Čemu vděčíte za svoji stoprocentní bilanci?

Jsem rád, že mi zatím drží zdraví. Máme taky dobrého kondičního trenéra. Doufám, že odchytám i zbývající dvě kola na podzim s Jabloncem a v Plzni. Vážím si toho, že dostávám šanci. Byl bych sám proti sobě, kdybych říkal, že při náročném programu chytat nechci.

Liga se v tomto kalendářním roce hraje až do druhé půlky prosince.

Věřím, že teď dobře zregenerujeme. V prosinci jsou zmrzlé trávníky i při zapnutém vyhřívání, tak to prostě je.