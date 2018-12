Konečně jsem se trefil pravačkou. Dal jsem hezký gól, raduje se plzeňský Kovařík

Už v osmé minutě jste vedli 2:0. Lepší začátek jste si asi ani nemohli představit, že?

Je to tak. Rychlé góly nám moc pomohly. Hlavně první půle nám vyšla přesně podle našich představ. Byli jsme hodně aktivní na balonu a dařilo se vám i v koncovce.

Na 2:0 jste zvýšil parádním volejem. Střela vám sedla naprosto skvěle...

Ve svém 230. utkání v nejvyšší soutěži jsem se konečně trefil pravačkou. Čekal jsem na to dlouho, ale byl to hezký gól.

Cenu pro hráče utkání #ZLNPLZ si dnes odnesl Honza Kovařík 👏#fcvp pic.twitter.com/07yrVbTcfN — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 7. prosince 2018

Na vedoucí branku jste pro změnu přesně nacentroval útočníkovi Chorému...

Pořád mu říkám, ať se motá v soupeřově vápně, že si ho tam najdu. Tentokrát nám to vyšlo perfektně.

Po pauze se už Zlíňané dostali víc do hry a měli i optickou převahu. Čím to?

Oni byli po přestávce o hodně živější. Mnohem víc nás presovali. A my jsme jim občas ještě pomáhali tím, že jsme se při našich protiútocích dopouštěli nepřesností, a už se to vzápětí zase valilo na naši bránu. Žádnou stoprocentní tutovku jsme jim však nedovolili. Jsme moc rádi za tři body a za čisté konto. Brankář Hruška si ho zasloužil.

Pomohlo vám, že za Zlín nenastoupil střelec Beauguel, který v zimě přestoupí k vám do Plzně?

Možná trochu ano, protože ho podzim zastihl ve výtečné formě. Umí i na branky přihrát. Ale i kdyby se ve zlínské sestavě objevil, stejně bychom udělali všechno pro to, aby se hrálo podle našich not. Za měsíc se už bude hlásit v Plzni, tak doufám, že mu pohoda vydrží.

Už jste se po změně stran i podvědomě šetřili na středeční důležitý souboj v Lize mistrů proti AS Řím?

To bych neřekl. Na poslední zápas ve skupině začínáme myslet až teď. Po vítězství v Moskvě nad CSKA se nám podařilo vyhrát i dvě ligová utkání, a tak se budeme připravovat v dobré náladě.

Věříte, že ve středu neuhraje CSKA na Realu lepší výsledek než vy proti Římu, což by vám zaručilo postup do jarního play off Evropské ligy?

Já doufám, že to pro nás dopadne dobře. Nehodláme se ovšem spoléhat jen na to, že CSKA prohraje v Madridu. My chceme být doma Římu vyrovnaným soupeřem a pořádně ho potrápit. Nejlepší by bylo uhrát nějaký bodík. Naši fanoušci by si to zasloužili.