Na podzim Severočeši mistra zválcovali, proto Plzeň prahne po odvetě

Třeba i proto, že se Plzeň už může plně koncentrovat jen na ligu. S pohárovou Evropou se rozloučila v chorvatském Záhřebu, domácímu poháru dala vale už na podzim, takže má přece jen víc času na přípravu, odpočinek a atak na vedoucí příčku Slavie.

V dnešním odpoledním duelu s Jabloncem se jí nabízí možnost se na rivala z Edenu bodově dotáhnout. Tedy alespoň do neděle, kdy na Slavii čeká vršovické derby na stadionu Bohemians.

„Mluvit u volnějším programu a větší pauze mezi jednotlivými zápasy je relativní. Vždyť předtím hráči nepoznali volno dva měsíce," naráží Vrba na nabitý termínový kalendář, se kterým se musel jeho tým vyrovnávat.

Se spoustou zranění a absencemi zaviněnými karetními tresty samozřejmě také. I proto třeba angažování bývalého sparťanského stopera Jakuba Brabce last minute...

„Teď už se situace pomalu lepší, neboť zranění a distancovaní hráči se pomalu vrací. Hubník si trest odseděl, Kopic začal po operaci kotníku opět trénovat, takže na jedenáct míst sestavy začíná být velký přetlak," netají plzeňský kouč, že má teď příjemnější starosti než ještě před pár týdny a že je sám zvědav, jak se jeho hráči s konkurencí vyrovnají. „Zvláště, když v minulém kole v Opavě zahrála nově vytvořená stoperská dvojice Pernica - Brabec dobře," kvitoval výkon obou hráčů po jubilejné třísté výhře Viktorie v nejvyšší soutěži.

3️⃣0️⃣0️⃣ | Včerejší výhra nad Opavou byla naše jubilejní třístá v lize! Za 21 sezón v nejvyšší soutěži jsme nastříleli 950 gólů. 👏✌️



Na které vítězství nejraději vzpomínáte vy? 🙂 #fcvp pic.twitter.com/hmYdptIyBz — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) 26. února 2019

S Jabloncem to Plzeň nebude mít snadné ani doma.

„Chceme vyhrát, chceme bodovat. Minule v Mladé Boleslavi se nám to nepovedlo, ale doufám, že podobně nešťastný závěr nás už nepotká," vracel se jablonecký trenér Petr Rada ke gólu inkasovanému ve třetí minutě nastavení, který připravil jeho tým o remízu.

„Dostat takovou branku v nastaveném čase, to není o špatné formě nebo snad nepřipravenosti, ale jen o štěstí. A stejně tak tomu bylo v předchozím domácím zápase Jablonce s Opavou, kdy také dostal gól čtyři minuty před koncem. Kdyby se hrál fotbal jen 85 minut, měli by Severočeši o tři body víc a v tabulce by figurovali výš," je si Vrba vědom, že nebude vůbec jednoduché Jablonec porazit.

Makáme naplno 💪⚽️💚 A v sobotu do Plzně! #vprvnilinii pic.twitter.com/gpD5rwg6Of — FK Jablonec (@FKJablonec) 27. února 2019

I trenérovi Radovi se totiž marodka vyprazdňuje. „Vrátil se Hübschman, jehož zkušenosti jsou pro nás hrozně důležité, připraven je i Kratochvíl, který zahrál v prvním jarním zápase v Olomouci velice slušně, jenže pak se zranil. Kádr se rozšířil, takže teď aby se nás konečně drželo i štěstí," přeje si jablonecký kouč před zápasem v Plzni, který začíná v 15 hodin.