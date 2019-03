Deset gólů? Pěkné číslo, ale chtěl bych přidat další, glosuje Hora svou střeleckou formu

Fotbalové jaro náramně svědčí teplickému záložníkovi Jakubu Horovi. Zejména v březnu se dostal do skvělé formy a ve čtyřech posledních zápasech, do nichž nastoupil, pětkrát skóroval. Trefil se v Karviné, dvakrát proti Opavě, pak jednou proti Plzni a naposledy i proti Slovácku. Ve všech těchto duelech Tepličtí bodovali. „Je to hezké, ale chtěl bych přidat další góly,“ říká Hora ke své bilanci.

Co stojí za vaším střeleckým rozletem?

Možná i fakt, že jsem v pohodě poté, co se mi v zimě narodila dcera. Předtím jsem dal v sezoně jen dvě branky a od té doby osm. Jsem rád, že to tam padá.

A pokud jde o vlastní fotbalovou stránku?

Hodně jsem těžil z centrů Honzy Kroba a Pavla Moulise. Od nich na mě lítají dobré míče a kluci vědí, kam si nabíhám. A trefují mě. Levá strana funguje. Dva góly jsem dal i z penalt. Proti Slovácku sice Krob s Moulisem zrovna nehráli, ale zvládli jsme to i bez nich.

Z vaší hry čiší sebevědomí a aktivita. Z čeho pramení?

Snažím se vzít na sebe zodpovědnost a jít příkladem. A vyhecovat tým svým pohybem. Kdybych stál v rohu, do šancí bych se asi nedostával. Vážím si toho, že jsme získali šest bodů z posledních dvou kol.

Máte na svém kontě už deset branek. Jste jedním z nejlepších českých kanonýrů v soutěži, protože před vámi jsou v tabulce střelců české ligy jen zahraniční hráči. Jak to berete?

Zatím jsem spokojen, ale budu chtít přidat další góly, abych některé cizince dohnal. Ještě zbývá dost zápasů.

Tušíte, kde budete hrát v příští sezoně?

V Teplicích mám smlouvu na tři roky. Patřím mezi hráče, kteří touží po zahraničním angažmá. Je to ale daleko a taky o štěstí a případném zájmu ze strany klubů. Promluvil jsem si o tom s trenérem Hejkalem i sportovním manažerem Štěpánem Vachouškem. Vědí, co chci já a dohodli jsme se v pohodě. Nechtěl bych situaci komentovat, je to mezi námi.

Takže zůstaňme u současnosti. S čím jdete do nejbližších zápasů?

V úterý hrajeme pohárové čtvrtfinále se Spartou. Pro nás je to výzva. Sparta bude chtít postoupit, ale to my taky.