Teplice získaly z Hradce Králové krajního záložníka Shejbala

"Oba hráči potřebovali novou motivaci a změnu, navíc oběma v létě končila smlouva, takže si myslím, že to je výhodný transfer pro obě strany. Honzu Shejbala znám ještě z mládežnických reprezentací. Věřím, že se začlení a bude posilou," řekl pro klubový web sportovní ředitel Teplic Jakub Dovalil.

Shejbal je levonohým hráčem a prošel mládežnickými reprezentacemi. V roce 2014 nastoupil v přípravě i za jednadvacítku. Na kontě má 15 ligových startů a 46 druholigových za Hradec, kam přišel v roce 2013 z konkurenčních Pardubic.

"Jsme rádi, že jsme jeho příchod do týmu dotáhli. Znám ho ještě z dorostenecké kategorie, kdy jsem ho chtěl do mládežnických týmů Slavie Praha, ale dal přednost Hradci Králové. Je to levonohý rychlostní typ hráče, který nám vstřelil na podzim krásnou branku, navíc pravou nohou. Věříme, že nám pomůže," doplnil trenér Daniel Šmejkal.

Stejně starý Urma je odchovancem Teplic, odkud pouze hostoval v Sokolově. Zatím nastoupil do 14 ligových duelů, ale v jediném v této sezóně; se Zlínem stihl odehrát jen jeden poločas, než šel ze hřiště. Nejčastěji nastupoval v minulém ročníku, kdy střídal post levého beka a levého záložníka.