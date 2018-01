Fotbalisty Jihlavy posílí německý talent Schumacher

"Jsem rád, že se podařilo na české poměry velmi neobvyklý a svým způsobem unikátní přestup přes složitá jednání dotáhnout," uvedl na klubovém webu ředitel klubu Jan Staněk. "Jde o velice talentovaného a nadějného hráče, který nás přes svůj mladý věk už v prvním přípravném utkání přesvědčil, že může hned naskočit do základní sestavy," dodal.

Schumacher se na českou ligu těší. "Vnímám to jako šanci nastupovat v kvalitní soutěži a učinit další posun ve fotbalové kariéře. Udělám vše, abych týmu pomohl. Rozhodně nechci sestoupit a takové odhodlání vnímám i u nových spoluhráčů," řekl rodák z Essenu. V tamním klubu Rot-Weiss prošel mládežnickými týmy a poté na počátku roku 2014 přestoupil do Dortmundu.

V Borussii jako kapitán oslavil německé tituly v kategoriích do 17 a 19 let a připsal si také sedm startů za reprezentační osmnáctku a dvacítku. Od léta 2016 nastupoval za záložní tým Borussie ve čtvrté nejvyšší soutěži. V aktuální sezoně dokonce figuroval na dvaatřicetičlenné soupisce BVB pro Ligu mistrů. V zimě přijal nabídku na testy v druholigových Pardubicích, kde zaujal a vysloužil si pozvání na zkoušku také do Jihlavy.