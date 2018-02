Plzeň mezi mrakodrapy! Limberský a spol. se na jaro chystají v luxusu

„V Benidormu jsme podruhé za sebou, je to tady perfektní. Hřiště máme u hotelu, hrajeme na něm i zápasy," lebedí si kapitán Roman Hubník, který právě míjí skupinku špuntů s golfovým vybavením, účastníky dětského turnaje. Zápolí na hřišti, které navrhoval legendární americký golfista Jack Nicklaus.

Vzápětí Hubník skáče do vyhřívaného venkovního bazénu. „Voda má třicet stupňů, to se dá vydržet," žertuje zkušený stoper. Z hladiny má jako na dlani panorama mrakodrapů v blízkém Benidromu, kterému se přezdívá španělský Hong Kong nebo Malá Británie. Do žádného letoviska na světě se prý Britové nevracejí tak rádi jako sem.

Sobotní azuro v Benidormu o den později vystřídaly mraky, teplota klesla ke dvanácti stupňům. Úplně podle představ nedopadl ani nedělní přípravný duel s vedoucím týmem druhé rakouské ligy Riedem. Po čtvrtečních pětigólových hodech proti úřadujícímu polskému mistrovi Legii Varšava (výhra 5:1) se Západočeši proti houževnatému protivníkovi v koncovce neprosadili (0:0).

Viktoriáni nastoupili v kombinované sestavě. Jedenáctka, která suverénně projela podzimní ligou, naskočila až na posledních 25 minut. A gól hned visel ve vzduchu, v samém závěru trefil Kolář břevno.

„Soupeř byl z jiného těsta než Legia, která chtěla hrát fotbal. Rakušané jezdili nahoru dolů, doráželi nás, presovali, byli agresivní. Ale šance na to, abychom vyhráli, jsme měli. Trenér protočil sestavu, zahráli si všichni. Je důležité, že jsme uhráli vzadu nulu. Po zápasech, kdy jsme inkasovali spoustu branek, se toto počítá," podotkl Hubník.

Během kariéry zažil spousty zimních příprav. Období, které mnozí fotbalisté nemilují, bere pozitivně. „Hrál jsem v Rusku, kde jsme byli na soustředění dva měsíce v kuse. Tudíž deset dnů je pro mě naprostá pohoda," směje se obránce, který ve středu povede Viktorii do závěrečného duelu v Benidormu (s čínským Kuej-čou Cheng-feng).

O den později se Západočeši vracejí domů, do jara vstoupí 15. února úvodním duelem play off Evropské ligy na půdě Partizanu Bělehrad. „Každý si přeje, aby už to zase začalo," dodává jedna z klíčových postav vládce české ligy, který má po podzimu 14bodový náskok.