Na jabloneckého Chramostu platí tvrdost, míní teplický gólman Diviš

Od konce září chytá pravidelně za FK Teplice zkušený fotbalový gólman Jakub Diviš. Nastoupil v posledních osmi podzimních prvoligových zápasech v řadě a je připraven plynule pokračovat ve sbírání startů hned od začátku jarní části sezóny. „Do každého utkání jdu s cílem předvést, co ve mě je, a chci pomoci týmu,“ říká Diviš před únorovým vstupem do jara.

Máte představu, co vás může čekat v prvním duelu v Jablonci?

Bude to v sobotu asi hodně vyrovnané utkání. Starty po přípravě bývají kostrbaté. Terén může být trošku těžší. A důležitý je první gól. Od toho, jaký tým ho dá, se bude zápas vyvíjet. Musíme tam nechat všechno.

Při zápase může teoreticky dojít na vaše souboje s novým jabloneckým útočníkem Janem Chramostou, který tam přišel z Mladé Boleslavi. Co na to říkáte?

S Honzou se známe velice dobře. Dlouho jsme spolu hráli za Mladou Boleslav, ještě na začátku probíhající sezóny. Taky jsme dlouho jezdili spolu v autě na tréninky. Takže asi proběhne hecovačka jako na podzim, kdy jsme s Teplicemi přijeli do Mladé Boleslavi. O to utkání bude pikantnější (úsměv).

Chramosta má zřejmě ambice stát se po odchodu střelců Tecla a Mihálika klíčovým útočníkem Jablonce. Jak ho ubránit?

Vždycky je to silný soupeř. Co na něj platí? Jedině tvrdost. Musíme být koncentrovaní a hru mu znepříjemnit. Nevím, jestli je to vysloveně jablonecký útočník číslo jedna, ale určitě je a bude nebezpečný (úsměv).

Teplickým tématem současnosti je i právě brankářská pozice ve vašem týmu. Tvoříte tandem s Tomášem Grigarem. Jak vidíte spolupráci?

Všechno se musí podřídit tomu, co je dobré pro mužstvo. Chceme, abychom spolu fungovali a aby to šlapalo. Vážím si toho, že dostávám šanci. Když se daří jednomu brankáři, tak chytá on. A pak zase může mít přednost ten druhý. Trenér má snad z čeho vybírat. Myslím, že konkurence je naprosto zdravá. S Grigim nemáme žádný problém, známe se už delší dobu.

Co vám naznačila zimní příprava z týmového hlediska?

Na Kypru jsme sehráli celkem dobré zápasy. Výsledek s Partizanem Bělehrad byl trošku krutý. Přesto věřím, že nás kyperské soustředění posunulo herně dál.

Jak posuzujete práci defenzivy?

Po Šušnjarovi přišel do středu obrany Pavel Čmovš. Hodně zajímavý je systém se třemi obránci. Trenér si ho chtěl nazkoušet vzhledem k případnému vývoji zápasů. Doufám, že je všechno v pořádku a jsme dobře připravení.