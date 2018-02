Je obrovsky otevřený a kabina ho bere, chválí na Julisce africkou posilu. Kdy se vrátí kapitán?

„Každý hráč teď potřebuje čas, aby se v týmu adaptoval a ukázal, jestli je schopný se prosadit," řekl na středeční tiskové konferenci trenér Jaroslav Hynek, jenž nemůže na rozdíl od podzimu využít na trávníku bosenského záložníka Zinedina Mustedanagiče, který se vrátil do Sparty. Na hostování do Zemplínu Michalovce pak odešel Róbert Koval´. Vinou zdravotních problémů stihl slovenský středopolař za Duklu během čtyřletého působení odehrát pouhých šestnáct ligových zápasů.

Naopak jedinou novou tváří, která se na Julisce v zimě objevila, je devatenáctiletý záložník Pobřeží slonoviny Mohamed Doumbia. „Na svůj věk je velmi kvalitní. Svým mládím a dravostí by nám měl pomoct," pochvaluje si brankář Filip Rada africkou posilu, která do Dukly přestoupila z finského Ekenäs. „Je hodně kreativní a silný na míči. V přípravě odehrál i víc, než jsme původně očekávali, a zvládl to velice dobře," přitakává trenér Jaroslav Hynek, jenž si libuje, jak rychle Doumbia zapadl do kádru.

„Je obrovsky otevřený, pořád se na něco ptá. V kabině s ním mluvíme anglicky, ale česky se učí velice rychle a základní věci na hřišti chápe dobře. Kluci ho berou, protože vědí, že týmu může pomoct. Podporují ho," pochvaluje si kouč.

Pražané žádný další transfer do začátku jarní části už nechystají, přesto určitý pohyb v kádru nevylučují. „Momentálně nepracujeme na tom, aby ještě někdo přišel. Ale samozřejmě z ostatních týmů vypadávají hráči, kteří by připadali v úvahu. Uvidíme, přestupy se uzavírají příští týden," připomněl Hynek.

Pražané mají po podzimu smíšené pocity. Zatímco z domovské Julisky udělali skoro nedobytnou tvrz, na cizích hřištích se jim moc nedařilo. Na jaře tak prahnou vylepšit současnou desátou příčku a posunout se do klidnějšího středu tabulky. „Chceme co nejrychleji získat třicet bodů a pak zkusit uhrát nějaké body navíc," ujistil Rada, jehož celek bude v úvodu jarní části sezóny postrádat jednoho z klíčových hráčů Marka Hanouska.

Kapitán Dukly celý podzim promarodil kvůli přetrženým vazům v koleni. „Na soustředění v Turecku byl schopný absolvovat už dost věcí. Slibujeme si, že by se mohl na konci března dostat na hřiště a na jaře nám pomoct," uzavřel Hynek.