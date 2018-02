Sparta mistrem zimní přípravy. Stejně však jde hlavně o jarní premiéru, má Ital jasno

Kdyby udrželi výsledkový trend z přípravy, na Letné by se určitě nezlobili. Z pátého místa po podzimu hodlá Sparta zaútočit na konečnou druhou příčku.

„Obecně jsem s přípravou spokojený, ale teď je stejně všechno o prvním zápase s Libercem," poukazuje trenér Andrea Stramaccioni.

„V kabině cítím pozitivní energii. Všichni se známe delší dobu, můžeme být efektivnější. Jsem ve stálém kontaktu s ředitelem Zdeňkem Ščasným a Tomášem Rosickým, což je pro mě důležitý mezistupeň mezi mnou a majitelem. Mohu být už jen koučem," pochvaluje si Ital.

Bodová procentuální úspěšnost z přípravných zápasů: 1. Sparta 83% 5 0 1 2. Olomouc 79% 6 1 1 3. Zlín 74% 6 2 1 4. Plzeň 70% 6 1 2 Bohemians 70% 6 1 2 Mladá Boleslav 70% 7 0 3 7. Brno 69% 8 1 3 8. Teplice 67% 5 1 2 Jablonec 67% 5 3 1 Jihlava 67% 6 4 1 11. Ostrava 53% 5 1 4 12. Liberec 52% 3 2 2 13. Slavia 48% 3 1 3 14. Dukla 37% 3 1 5 Slovácko 37% 2 3 3 16. Karviná 29% 1 3 3

O výsledky v zimě až tak nejde

Ještě většími změnami prochází rivalská Slavia. Pod taktovkou nového trenéra Trpišovského od základu předělává herní styl, proto je v zimní tabulce až čtvrtá od konce.

„Chceme přebudovat tým a herní projev tak, abychom byli v létě co nejvíc konkurenceschopní směrem k Evropě. Hrát ofenzivní fotbal, který by bavil fanoušky i nás. Jsme ochotní jít do rizika, že náš projev bude chvíli vypadat i divoce, ne úplně organizovaně," poukazuje sportovní ředitel Jan Nezmar.

Nečekaně turbulentní výsledky měla Plzeň. Suverénní lídr české ligy utrpěl na soustředění ve Španělsku hned dvakrát po sobě pětigólový výprask.

„Debakly nás štvou všechny. Mohou však být následkem náročných kondičních tréninků. Doufám, že jsme se ze dvou výprasků poučili a vrátíme se k výsledkům, jež Viktorce sluší a patří," věří kanonýr Michael Krmenčík, jehož tým již ve čtvrtek večer rozehraje v Bělehradě pohárovou partii s Partizanem.

Po návratu domů čeká jiný sport...

Také ostatní ligové týmy ladily formu v teple. Jaro však začnou v české zimě.

„Je hezké, že výsledkově jsme byli v zimě na úrovni Plzně. Jenže na soustředění se hraje jiný fotbal. V Turecku jsme měli trávník jako na kulečník, pak můžete hrát na jeden, dva doteky. V domácích podmínkách musíte míč nejdřív zkrotit... Pak je to vlastně jiný sport," upozorňuje Martin Hašek, trenér Bohemians.

Klokanům se v přípravě dařilo, přesto od nich žádné ódy neuslyšíte. „Vnímáme, že se herně posouváme, ale stejně máme velké očekávání. Není jednoduché odhadnout, co přinese liga," mluví Hašek z duše mnoha kolegům.

Ligové jaro začíná šesti sobotními zápasy 17. kola.