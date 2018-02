Dlouhé čekání na gól. Hübschman může vyrovnat rekordní Bestův zápis

Mistr ligy s Baníkem z roku 2004 odehrál v české nejvyšší soutěži v dresu Ostravy a Žižkova rovné dvě stovky zápasů, ze vstřeleného gólu se však nikdy neradoval. Je tak majitelem maxima, o které žádný fotbalista nestojí.

Tomáš Hübschman se trefil za národní tým, góly slavil za Šachtar Doněck v ukrajinské lize i v evropských pohárech, ale česká soutěž jako by pro něj byla zakletá. Tuzemský zásah vyhlíží 199 utkání.

„Netlačím na to a ani sám sebe nedostávám pod tlak, kdy to bude. Samozřejmě bych byl rád, kdyby to někdy přišlo. Teď jsem tomu byl za celou dobu asi nejblíž...," přiznal po minulém duelu s Teplicemi (2:1), kdy 36letému borci scházel ve 24. minutě k premiérovému jásotu opravdu jen malý kousek.

NEJDELŠÍ SÉRIE BEZ GÓLU V ČESKÉ LIZE 1. Pavel Besta 200 zápasů 2. Tomáš Hübschman 199 3. David Hubáček 180 4. Marek Zúbek 155 5. Oldřich Machala 150

„Otevřel se tam prostor, Maso (Lukáš Masopust) šel ze strany. Čekal jsem, že by to mohl dát pod sebe, takže jsem běžel až do vápna. Hlavně jsem se snažil trefit bránu a dal jsem to asi moc doprostřed, protože gólman tam dosáhnul. Kdybych to dal více k tyči, tak tam asi nedosáhne," popsal velkou šanci jablonecký kapitán.

A nebyla v duelu jeho jediná. Na branku pálil ještě dvakrát. Pro něj až trochu nezvyklý počet střel. „Určitě k tomu přispělo, že jsem hrál v záloze a ne na stoperu. Ze zálohy je samozřejmě k vápnu blíž," poznamenal defenzivní hráč, který po příchodu kouče Petra Rady na Střelnici začal hrát místo v obraně opět na pozici defenzivního záložníka.

„A z rozhodnutí trenéra jsem chodil i na standardky, což se dříve také nestávalo. Většinou jsem to zajišťoval na půlce, odkud se góly dávají těžko. Po jedné standardce ve druhé půli jsme k tomu byl také blíž, kdy to Luďa Pernica dával ze zadní tyče zpátky, levačkou jsem to však netrefil tak, jak bych chtěl. Šlo to hodně nad, určitě se to dalo trefit lépe," připustil hráč s 58 starty za národní tým. Dnes proti Dukle (18.00) může oslavit 200. start v české nejvyšší soutěži, ovšem vyrovnání maxima Pavla Besty by rád oželel.