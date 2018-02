Potvrzeno. Bolku bude z maléru tahat nový kouč Weber

Slavii už v sobotním ligovém duelu přivítá nový realizační tým. Spolu s odvolaným Dušanem Uhrinem skončili také jeho nejbližší spolupracovníci asistent Petr Čuhel a trenér brankářů Jaromír Blažek. Nový kouč Jozef Weber si přivedl na post asistenta Jana Baránka a na pozici trenéra brankářů se vrátil Jiří Malík. Druhý asistent Adrian Rolko a kondiční trenér Jan Budějský zůstali nadále členy realizačního týmu prvoligového mužstva.

„Jednoznačným krátkodobým cílem je co nejrychlejší záchrana v první lize," je si Weber vědom, co jej čeká v nejbližších dnech. „Mladá Boleslav je ambiciózní klub a má velkou perspektivu posunout se v lize výš. Jsou zde ambiciózní a mladí hráči, kteří však svůj potenciál nenaplňují. Především to se pokusíme co nejdříve změnit," avizuje trenér, který podepsal smlouvu na dva a půl roku s platností do 30. června 2020.

Mužstvo má k dobru ještě čtvrtfinále MOL Cupu proti Baníku Ostrava, které se mělo hrát už ve středu, ale bylo kvůli nepříznivému terénu odloženo.

Sedmačtyřicetiletý Weber odehrál v české lize 408 zápasů za Spartu, Cheb, Drnovice a Jablonec. Od roku 2012 se věnuje trenérské kariéře, Bohemians 1905 dovedl zpět do ligy. Následně poprvé v historii posunul do nejvyšší soutěže i Karvinou, kde vydržel od června 2014 až do loňského listopadu, než byl odvolán.