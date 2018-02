4138 diváků. Z čísla svítícího na světelné tabuli plzeňského stadiónu zamrazilo víc než z ukrutné zimy, která při pondělní ligové dohrávce ve Štruncových sadech panovala. Šest let se nestalo, aby na domácí mistrovský zápas Viktorie přišla tak malá návštěva. Vždyť i permanentkáři, kterých má mistrovský klub přes sedm tisíc, návštěvou utkání pohrdli. A mohl se snad někdo divit, když vládla taková sibérie?!

Kdo ví, za rok bude třeba lépe, utěšuje se generalita vládnoucí nejvyšší domácí fotbalové soutěži představou, že globální oteplování zasáhne českou kotlinu o pár týdnů dřív, takže první jarní kolo plánované vzhledem k chystané nadstavbě už na 9. února se bude hrát ve snesitelnějších podmínkách.

Pro hráče i pro diváky.

„V takovém počasí trpí všichni. Fotbalisté, fanoušci rovněž. Sedět v mrazu na plastových sedačkách musí být hrůza," otřásl se pouhou představou slávistický trenér Jindřich Trpišovský. A to si na příznivce červenobílých barev stěžovat nemohl. Do mrazem svíraného Edenu jich přišlo 9648.

Nejvíc se otřásl pokladník

V Plzni se musel otřást hrůzou hlavně pokladník. Po pět sezón neklesla na stadiónu Viktorie průměrná návštěvnost pod deset tisíc diváků. Na duelu s Jihlavou se v ochozech zimou klepalo 4138 fanoušků.

„Copak kluci, ti se zahřejí na hřišti. Největší zima byla mně a samo sebou divákům," připomínal jihlavský kouč Martin Svědík, že víc než aktéři utkání trpěli trenéři na lavičkách a návštěvníci v ochozech.

Do statistik návštěvnosti se mrazivé druhé jarní kolo okamžitě promítlo. Třeba v takové Plzni klesla průměrná návštěvnost po dlouhých šesti letech pod deset tisíc diváků.

Průměrné ligové návštěvy v Plzni 2012/13 10 047 2013/14 10 089 2014/15 10 867 2015/16 10 483 2016/17 10 040 2017/18 9 957 Plzeň zatím odehrála v této sezóně doma devět utkání.

A taková pražská Dukla? Na Julisku vážilo v pátečním podvečeru cestu na duel s Jabloncem jen 827 nejstatečnějších. Ale když v mrazivém počasí začalo stávkovat i umělé osvětlení, dobrá polovina z nich si další fotbalové zážitky odpustila a ze stadiónu se vytratila. Ještě že turnikety neregistrovaly, kolik jich předčasně odešlo, protože už tak bídný průměr 2654 diváků na zápas by to srazilo ještě víc.

Doufat, věřit a modlit se

Ligový průměr to pochopitelně poznamenalo. V letošní sezóně zatím činil 5703 diváků na utkání, v mrazivém uplynulém kole však pouze 3173.

„Prostě je to tak nastavené a musíme únor nějak přežít," pokrčil rameny slávistický kouč Trpišovský, protože i jemu bylo jasné, že v případě příznivého počasí by na vršovické derby dorazila do Edenu mnohem vyšší návštěva.

Co jiného ostatně zbývá, než zachovat stoický klid a doufat, že bude zase líp? Za týden, za dva, třeba i za rok, kdy jaro na tuzemských ligových stadiónech odstartuje ještě o dva týdny dříve než letos.

To proto, že nejvyšší domácí fotbalová soutěž už bude muset zvládnout i nadstavbu, od níž se vedení ligy slibuje nejen větší atraktivitu, ale i zvýšení návštěvnosti, a tudíž i větší finanční profit. Vždyť jaké jiné argumenty by měly na sponzory, marketingové partnery a majitele televizních práv zapůsobit při jednání o smlouvách a navýšení jejich finančních plnění či benefitů víc než rostoucí divácký zájem o produkt zvaný fotbal?!

V panující mrazivé realitě proto nezbývá než se modlit, aby za rok přišlo globální oteplení do české kotliny i moravských rovin o měsíc dřív.

Jinak totiž plány, jak ligová nadstavba zvýší zájem fanoušků a pozvedne průměrnou návštěvnost, dostanou vážné trhliny.

Reakce fotbalových příznivců na uplynulé mrazivé kolo tomu nasvědčuje. A že by snad diváky kromě fotbalu zahřály i tepelné zářiče, jako je tomu na tribunách stadiónů v Německu, Nizozemsku a v tuzemsku jedině na Spartě?

O tom si mohou fanoušci nechat jen zdát.